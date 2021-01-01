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परीक्षा:कड़ाके की ठंड के बीच 21 केंद्रों पर आयाेजित हुई सीटीईटी की परीक्षा

गोपालगंजएक घंटा पहले
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  • प्रवेश द्वार पर ही हुई तापमान की जांच, कोविड के नियमों का हुआ पालन, 6 केंद्रों पर हुई एक पाली की परीक्षा, 15 पर दोनों पालियों में शामिल हुए परीक्षार्थी

कड़ाके के ठंड के बीच जिले के 21 परीक्षा केंद्रों पर सीबीएसई के द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में कुल 769 परीक्षार्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे। सीटीईटी की परीक्षा में सीमावर्ती राज्य यूपी, बेतिया, मोतिहारी, सीवान तथा छपरा आदि के परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। परीक्षा में कुहासे व काफी ठंड के बीच सुबह से ही परीक्षार्थी केंद्रों पर आने लगे थे। परीक्षा के लिए गोपालगंज शहर, थावे, कुचायकोट, दिघवा दुबौली, सैनिक स्कूल हथुआ, जवाहर नवोदय विद्यालय बलेसरा, मांझा आदि जगहों में संचालित स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाया गया था। परीक्षा कोर्डिनेटर डीएवी पब्लिक स्कूल के प्राचार्य भरत सिंह ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों को काेविड के नियमों का शत प्रतिशत पालन करने का निर्देश दिया गया था। जिसका पालन किय गया। उन्होंने बताया कि शनिवार को ही सभी परीक्षा केंद्रों को सेनेटाइजर से सेनेटाईज कर लिया गया था। सभी परीक्षा केंद्रों पर चूना से मार्क बनाकर दो गज की दूरी में ही प्रवेश करने की अनुमति थी।

परीक्षा में इलेक्ट्रानिक गजट ले जाने पर रही पाबंदी
सीबीएसई के निर्देशों के अनुसार परीक्षा के दौरान एडमिट कार्ड के साथ-साथ सेल्फ डिक्लेयरेशन फॉर्म लेकर आने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावे परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, किसी तरह के इलेक्ट्रानिक गजट, पेजर या कोई अन्य वस्तु ले जाने की मनाही थी।

प्रवेश द्वार पर ही हो रही थी तापमान की जांच
परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश के समय मास्क लगाकर आना अनिवार्य किया गया था। केन्दीय विद्यालय परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थिरयों को प्रवेश के समय ही तापमान की जांच की जा रही थी। वहीं हाथों को भी सेनेटाइज किया जा रहा था।

दो पालियों में हुई परीक्षा
परीक्षा दो पालियों में हुई। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 से 12:00 बजे तक तथा दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से 4:30 तक संचालित हुई। जिले के 6 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने केवल एक पाली में ही परीक्षा में शामिल हुए। वहीं 15 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की संख्या दोनों पालियों में रही। परीक्षा शुरु होने से एक घंटे पहले केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई थी। ताकि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा से पहले होने वाली विभिन्न औपचारिकताओं के लिए समय मिल सके।

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