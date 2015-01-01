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एफआईआर:हत्या की नीयत से वृद्ध पर जानलेवा हमला, एसपी के आदेश पर एफआईआर दर्ज

गोपालगंज34 मिनट पहले
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  • बैकुंठपुर के महुआ गांव की है घटना, पुलिस मामले की जांच कर रही है

थाना क्षेत्र के महुआ गांव में मंगलवार को 75 वर्षीय वृद्ध को जान मारने की नीयत से पड़ोसी ने हमला कर घायल कर दिया। मंगलवार दोपहर दो बजे वृद्ध पृथ्वीनाथ सिंह अपने घर के दरवाजे पर बैठ कर आराम कर रहे थे कि अचानक से पड़ोसी मुकुंद सिंह(40 वर्ष) अपने पिता महावीर सिंह (पु- स्व जनकदेव सिंह 70 वर्ष) और पत्नी शक्ति देवी उर्फ़ पिंकी देवी (पति- मुकुंद सिंह , उम्र 36 वर्ष) के साथ आकार उनपर वार करने लगे। मुकुंद सिंह के हाथ में तलवार था और महावीर सिंह फरसा लेकर आये थे।

उन दोनों ने पृथ्वीनाथ सिंह के सर पर लगातार मारना शुरू कर दिया जिससे वो अचेत होकर वहीँ गिर गए। ऊपर से सावित्री देवी लाठी से मार रही थी। वो बार बार आपस में उन्हें ख़त्म कर देने की बात कह रहे थे। जब हल्ला सुनकर पृथ्वीनाथ सिंह की बहू और पत्नी बाहर आई तो उनपर भी हमला किया गया। आसपड़ोस से लोगों के दौड़ने के बाद हमलावर भाग खड़े हुए। लेकिन उनका इरादा उन्हें जान मारने का था। बाद में गांववाले उन्हें लेकर सरकारी अस्पताल गए जहाँ उन्हें भर्ती किया गया है। मामले में एसपी मनोज कुमार तिवारी के आदेश पर एफआईआर दर्ज किया गया है। आरोपियों को पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है।

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