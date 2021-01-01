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मांग:स्वर्ण व्यवसायी के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग

गोपालगंजएक घंटा पहले
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शहर के रामनाथ मार्ग स्थित निजी स्कूल में रविवार को सर्राफा मंडल के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। मुख्य संरक्षक संजीव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में मांझा बाजार में सर्राफा व्यवसायी लक्ष्मण प्रसाद को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जिससे सर्राफा व्यवसायियों में आक्रोश है। मंडल ने जिला प्रशासन से मांग करता है कि अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करें, नहीं तो जिलेभर के सर्राफा व्यवसायियों को आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि जिला प्रशासन व्यवासियों को आत्मरक्षार्थ के लिए शस्त्र का लाइसेंस देने की मांग किया। इस मौके पर बासूदेव प्रसाद, कृष्णा प्रसाद गुप्ता,शशि गुप्ता, संजीव कुमार आिद मौजूद थे।

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