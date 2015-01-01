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उमड़े श्रद्धालु:कार्तिक त्रयोदशी पर मेंहदार में उमड़े श्रद्धालु

गोपालगंजएक घंटा पहले
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कार्तिक मास की शिवरात्रि को ले गुरुवार को महेंद्र नाथ मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालु अल सुबह पूजन सामग्री के मन्दिर पहुंचकर भगवान शिव की श्रद्धापूर्वक जलाभिषेक तथा पूजा अर्चना कर सुखमय जीवन की कामना की। इस दौरान कई श्रद्धालु ने पूरे दिन उपवास रहकर भगवान शिव की आराधना की। इस दौरान हर-हर महादेव, जय शिव-जय शिव, ऊं नम: शिवाय एवं बोल बम के उद्घोष से मन्दिर गुंजायमान हो उठे। जैसे-जैसे दिन बढ़ता गया, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती गई। मंदिर परिसर में महिला-पुरुष श्रद्धालुओं को कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। इस दौरान मंदिर समिति के सदस्य तथा पुलिस प्रशासन द्वारा मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं का सहयोग किया गया। जलाभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिला।मन्दिर के पुजारी तारकेश्वर उपाध्याय ने बताया कि करीब 20 हजार श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की।

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