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मुश्किल:बाजार में लगी जाम से पैदल चलना हुआ मुश्किल

गोपालगंजएक घंटा पहले
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भगवानपुर हाट बाजार में गुरुवार को लगी जाम में पैदल चलने वाले लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हुआ यूं कि धनतेरस को लेकर बाजार खरीददारी करने वालो की भीड़ लगी हुई थी। इसी बीच एनएच 331 के बाजार के मंदिर चौक पर दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गयी। इस कतार के बीच महाराजगंज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की गाड़ी फंस गई थी। थानाध्यक्ष विपिन कुमार ने कड़ी मशक्कत कर सड़क को चालू कराया। वही मंदिर चौक पर जाम लगने का मुख्य कारण है कि एनएच के द्वारा पुलिया के निर्माण कार्य के लिए की गई खुदाई से सड़क सकड़ी हो गई है।लेकिन दो माह बीतने के बाद कि इस पुलिया के निर्माण नहीं कराया जा रहा है। जिसके कारण इस स्थान जाम लगा जाता है तथा घटना घटने की संभावना बनी रहती है। गुरुवार को हालत यह रही कि सुबह से देर शाम तक सड़कों पर पैदल चलना भी मुश्किल था।

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