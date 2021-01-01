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सरस्वती पूजा:सरस्वती पूजा के दौरान नहीं बजेंगे डीजे

गोपालगंजएक घंटा पहले
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सरस्वती पूजा 16 फरवरी को है। इस अवसर पर डीजे बजाने पर रोक लगाई गई है। सीओ राकेश कुमार दुबे ने बताया कि कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए साधारण आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग श्रद्धालु कर सकते हैं। पूजा व विसर्जन के दौरान आर्केस्ट्रा पर भी रोक रहेगी। निर्देश का उल्लंघन करने वाले पूजा समितियों पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

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