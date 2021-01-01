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केस दर्ज:सुस्ती के कारण सरकार का दो करोड़ नहीं हो रहा वसूल

गोपालगंजएक घंटा पहले
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  • नीलाम पत्र न्यायालय में 9 हजार से अधिक सर्टिफिकेट केस दर्ज

सरकारी तंत्र के कमजोर पड़ने से सरकार का लगभग 2 करोड़ रु आज तक नहीं वसूला जा सका है। नीलाम पत्र न्यायालय में सर्टिफिकेट केस दर्ज कर नोटिस भेज कर राशि जमा करने का आदेश भी जारी हुआ है़ लेकिन न तो नोटिस तामिला हो पाया है और न ही राशि की वसूली ही हुई रही है। फिलहाल जिला नीलाम पत्र न्यायालय में 9 हजार 345 से अधिक मामले लंबित है़ं।
पुलिसिया कार्रवाई है धीमी,तीन साल में 213 वारंट का हुआ तामिला
लंबित नीलाम पत्र वाद में जारी वारंट का तमिला नहीं होने के कारण सरकार का करीब डेढ़ अरब का सरकारी खजाना फंस गया है। विभागीय स्तर पर बार-बार के निर्देश के बाद भी वारंट का तामिला लंबी अवधि से पूर्ण नहीं हो सका है। पुलिस के स्तर पर नीलाम पत्र कार्यालयों से निर्गत किए गए वारंट पर करीब तीन साल से कार्रवाई नहीं करने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। ऐसे में सरकारी राशि डकारने वाले लोगों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई नीलाम पत्र न्यायालयों में लंबित है। नीलाम पत्र न्यायालय के आंकड़े बताते हैं कि पिछले तीन साल में जारी किए गए कुल 9 हजार 566 वारंट में से अबतक मात्र 213 वारंट का ही तामिला हो सका है। शेष बचे 9,345 वारंट का तामिला करा पाने में पुलिस विफल रही है।
सबसे अधिक मामले लंबित है नगर थाना में, वारंटी पर पुलिस नहीं करती कार्रवाई: जिले में 18 नीलाम पत्र न्यायालयों में वर्तमान समय से साढ़े दस हजार से अधिक मामले लंबित है। इन मामलों में सरकारी राशि को दबाकर बैठने वाले लोगों से राशि की वसूली की कार्रवाई चल रही है। इसमें से करीब डेढ़ हजार मामलों में नोटिस जारी होने के बाद पक्षकार उपस्थित हो गए हैं। लंबित 9,345 मामलों में नीलाम पत्र वाद में आरोपित की धर पकड़ के लिए वारंट जारी किया गया है। वारंट जारी हुए भी तीन साल की लंबी अवधि बीत चुकी है। लेकिन किसी भी थाने की पुलिस नीलाम पत्र वाद में जारी होने वाले वारंट पर धर पकड़ नहीं करती है। वारंट पर तालिम नहीं होने के कारण नीलाम पत्र वाद में आगे की कार्रवाई लंबे समय से फंसी हुई है। नीलाम पत्र कार्यालय के आंकड़े बताते हैं कि जिले के कुल 18 थाना व एक ओपी क्षेत्र में तमाम वारंट लंबित पड़े हैं। इनमें सबसे अधिक वारंट नगर थाने में लंबित है।

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