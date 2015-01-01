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विधानसभा चुनाव:गोपालगंज सांसद के मतगणना स्थल पर जाने की शिकायत पर चुनाव आयोग ने मांगा सीसीटीवी फुटेज

गोपालगंजएक घंटा पहले
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  • मतगणना खत्म होने के बाद भी भोरे सीट को लेकर दांव-पेच जारी

मतगणना सम्पन्न होने के बाद भी गोपालगंज के भोरे सीट को लेकर दांव पेंच जारी है।ताजा मामला स्थानीय सांसद डॉ आलोक कुमार सुमन से जुड़ा हुआ है।भाकपा माले ने चुनाव आयोग को शिकायत किया है कि जदयू सांसद 10 नंबर को परिणाम आने के दिन मतगणना प्रभावित करने की नियत से काउंटिंग सेंटर में प्रवेश किया ।जो क्लॉज 16.9 के तहत सांसद के द्वारा उल्लंघन किया गया।जिसपर बिहार के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बाला मुरुगन डी ने गोपालगंज के डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर काउंटिंग सेंटर में सांसद जाने को लेकर मामले के जाँच के निर्देश दिए है। इसके साथ ही उपमुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भोरे के काउंटिंग सेंटर से जुड़े सभी जगहों के सीसीटीवी फुटेज की मांग की है।

क्या परिणाम पर पड़ेगा असर

इसको जानने के लिए संवैधानिक पद पर बैठे लोगों ने बताया कि नियमानुसार सांसद को मतगणना केन्द्र में नहीं जाना चहिए। अगर वह चले भी जाते है तो डयूटी में लगे लोगों पर कार्रवाई होगी। इससे परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर सांसद नहीं गए होंगे तो शिकायत की कॉपी आयोग द्वारा शिकायतकर्ता को भेज दी जाएगी। जदयू सांसद डॉ आलोक कुमार सुमन ने कहा की वे जनता के द्वारा चुने गए एक जन प्रतिनिधि है।उनको अपने सीमा का ज्ञान है। मैं कभी वहां नहीं गया।निर्वाचन आयोग इस सीसीटीवी की जाँच करे और बेबुनियाद आरोप लगाने वालो के खिलाफ भी कार्रवाई करे।

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