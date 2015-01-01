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पहल:बड़हरिया में अनुदानित दर पर किसानों को मिला गेहूं का बीज

गोपालगंजएक घंटा पहले
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बड़हरिया प्रखंड कृषि भवन में अनुदानित दर ओर किसानों के बीच गेहूं के बीज का वितरण शुरू कर दिया गया। प्रखंड कृषि पदाधिकारी रवि शुक्ला ने बताया कि रबी वर्ष 2020-2021 योजना अन्तर्गत अनुदानित दर पर गेहूं का बीज वितरण शुरू हो गया है। बीज लेने के लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन, ओटीपी या जिस मोबाइल पर ओटीपी गया है वह मोबाइल साथ में लेकर आना होगा। ई किसान भवन से सभी पंचायत के किसानों को बीज वितरण किया गया।

तिरण के समय प्रखंड कृषि पदाधिकारी रवि शुक्ला, प्रखड तकनीकी प्रबन्धक डा सतीश कुमार, सहायक तकनीक प्रबन्ध रविशंकर सिन्हा,सभी कषि समन्यवक, सभी किसान सलाहकार, किसान वृजकुमार सिंह सहायक तकनीकी प्रबन्ध सतीश सिंह के द्रारा आत्मा सौजन्य से गठित कृषक हित समूह के किसानो को होम डिलेवरी गेहूं का बीज वितरण किया गया। औराई पंचायत में गठित सबका साथ सबका विकास कृषक हित समूह ग्राम औराई ,सोहावनहाता कृषक हित समूह ग्राम सोहावनहाता, उज्जवल कृषक हित समूह ग्राम मोहम्मदपुर, सवलहाता ब्रह्मा स्थान कृषक हित समूह ग्राम सवलहाता,यादव कृषक हित समूह चन्द्रमनहाता, लक्ष्मीबाई महिला खाद्य सुरक्षा समूह आदि के किसानों को बीज मिला।

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