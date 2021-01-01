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स्कूल की छत गिरी, 10 लड़के घायल:गोपालगंज के सरकारी स्कूल में एस्बेस्टस से बनी छत पर खड़े होकर देख रहे थे मैच, अचानक आपस में भिड़े

गोपालगंज9 मिनट पहले
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एस्बेस्टस से बनी छत भरभरा कर नीचे गिर गई। - Dainik Bhaskar
एस्बेस्टस से बनी छत भरभरा कर नीचे गिर गई।
  • बुधवार सुबह बरौली हाईस्कूल मैदान में क्रिकेट मैच का आयोजन करवाया गया था
  • सदर SDM उपेंद्र पाल ने कहा कि बरौली CO को जांच का आदेश दिया

गोपालगंज में बुधवार को सरकारी स्कूल की छत गिरने से 10 लड़के घायल हो गए। इनमें से 5 लड़कों की हालत गंभीर है। बुधवार सुबह बरौली हाईस्कूल मैदान में स्थानीय आयोजकों द्वारा मैच का आयोजन करवाया गया था।एस्बेस्टस से बनी स्कूल की छत पर बैठकर दर्जनों लड़के मैच देखकर रहे थे। तभी किसी बात को लेकर 2 गुटों के लड़कों के बीच बहस होने लगी। देखते ही देखते लड़के आपस में भिड़ गए। लोड अधिक होने के कारण एस्बेस्टस से बनी यह छत भरभरा कर नीचे गिर गई।

घटना के बाद अफरातफरी मच गई। सभी घायलों को लोकल PHC में भर्ती करवाया गया, जहां से डॉक्टरों ने 5 लड़कों गोपालगंज सदर अस्पताल भर्ती कर दिया। पांचों की हालत गंभीर हैं। इधर, घटना की सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

काफी पुरानी थी एस्बेस्टस की छत

मैच देखने के लिए लड़के जिस छत पर चढ़े थे तो वह एस्बेस्टस की थी। छत काफी पुरानी भी थी। लड़कों का भाड़ सहन नहीं कर पाने की वजह से यह छत गिर गई। घटना के बाद स्कूल प्रबंधन मामले की जांच में जुट गई।

सदर SDM ने CO को दिया जांच का आदेश

घटना के बाद सदर SDM उपेंद्र पाल ने कहा कि बरौली CO को जांच का आदेश दिया। SDM ने कहा कि मैच के आयोजकों द्वारा खेलने की परमिशन ली गई थी या नहीं इस बात कि जांच की जा रही है। अगर परमिशन नहीं ली गई होगी तो पूरी घटना के लिए आयोजकों को जिम्मेदार माना जाएगा। मामले में पुलिस को आगे की कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।

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