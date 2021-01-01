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हत्या:ऑनर किलिंग- सीवान की किशोरी की गला दबाकर हत्या, नहर किनारे से मिला शव

गोपालगंज4 घंटे पहले
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  • बोर्ड बनाकर कराया गया पोस्टमार्टम, घटना के बाद से परिजन फरार

सीवान के एक किशोरी की गला दबाकर हत्या कर दी गई।हत्या करने के बाद शव को माधोपुर ओपी क्षेत्र के नेउरी सरेया गांव के समीप फेंक दिया गया।जहां से बुधवार की सुबह पुलिस ने बरामद किया।पहचान होने के बाद जब पुलिस किशोरी के घर पर गई तो कोई भी परिवार का सदस्य नहीं था।घर पर ताला लटका हुआ था। वहीं बोर्ड बनाकर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट आने के बाद मौत के असली वजह सामने आ सकेंगे। शव मिलने की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई।इसके बाद आसपास के थानों को इसकी सूचना दी गई ।

जिसके बाद उसकी पहचान सीवान के जामो थाना क्षेत्र के नौतन गांव निवासी चंद्रिका सिंह की पुत्री काजल कुमारी रूप में हुई है। जिसके बाद पुलिस उसके घर पहुंची तो ताला लटका हुआ था।किशोरी के नाक से खून का स्राव हो रहा था।जिससे साफ लगता था कि हत्या कुछ देर पहले ही की गई है। माधोपुर पुलिस के मुताबिक मामला ऑनर किलिंग से जुड़ा हुआ हो सकता है। छात्रा का किसी से प्रेम प्रसंग होगा और घर वालों के द्वारा प्रेम प्रसंग में अपनी साख और इज्जत बचाने के लिए उसकी हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया गया होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। थानाध्यक्ष धन्नजय राय ने बताया कि जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा।

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