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सर्तक रहें:जिले में 24 घंटे के अंदर कोरोना के आए 13 नए मामले संक्रमितों की संख्या हुई 5400 के पार

गोपालगंजएक घंटा पहले
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  • लापरवाही से बढ़ सकती है मरीजों की संख्या, बिना मास्क के घरों से नहीं निकले लोग

जिले में 24 घंटे के अंदर कोरोना महामारी के 13 नए मामले सामने आए । अबतक इस महामारी के चपेट में आकर 13 लोग जान गवां चुके है।वइसमें एक मरीज की हालत गंभीर बनी हुई है।जिनका इलाज पटना में चल रहा है।जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 112रह गई है।वहीं अब संक्रमितों का आंकड़ा 5 हजार 4 सौ 4पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि सभी लोग मास्क पहनकर ही घरों से बाहर निकले।

जांच का दायरा बढ़ा
जिन जगहों से मरीज मिल रहे है। वहां पर स्वास्थ्य विभाग ने जांच का दायर बढ़ा दिया है।जिले के आठ प्रखंड ऐसे है जहां कुछ दिनों से एक भी नए मामले सामने नहीं आए है। नवंबर माह में जांच का दायरा और बढ़ा दिया गया है।जिन इलाकों से मरीज मिल रहे है।वहां पर ज्यादा जांच की जा रही है।भोरे प्रखंड में दस दिन भी कोई नया केस सामने नहीं आया है। भोरे अभी भी कंटेनमेंट जोन बना हुआ है। जिन इलाकों से मरीज मिले है।कोरोना के एक्टिव केस की संख्या जिले में घटकर 112रह गई है।
रिकवरी रेट पहुंचा 98प्रतिशत के पार
नवंबर माह में संक्रमण का आंकड़ा औसतन प्रत्येक दिन पांच के आसपास बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि जिले में कोरोना से संक्रमित मिल रहे अधिकांश लोगों की हालत ठीक है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वालों का आंकड़ा 98 प्रतिशत को पार कर गया है।

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