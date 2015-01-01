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कहां चले गाड़ी:सुबह में 35 फीट चौड़ी दिखने वाला अस्पताल रोड दिन में रह जाता है 20 फीट का

गोपालगंज2 घंटे पहले
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दोपहर 1 बजे| 15 फिट में सिमट गया है अस्पताल रोड का कचरा।
  • बढ़ी परेशानी, अवैध पार्किंग से लोगों को सड़क पर पैदल चलने की जगह तक नहीं मिलती
  • 10 साल में नगर परिषद ने एक भी पार्किंग स्थल निर्धारित नहीं किया, सभी प्लानिंग कागजों पर होती है

शहर के बीच से गुजरने वाली अस्पताल रोड। यह एनएच- 28 को एनएच- 85 से जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। रात में दस बजे के बाद से सुबह 8 बजे तक 35 फीट चौड़ी दिखती है। दिन में दुकानों के बाहर अतिक्रमण व दुपहिया वाहनों की अवैध पार्किंग के कारण यह सड़क 15 फीट में सिमट कर रह जाती है।

इस मार्ग से दिन के समय बड़े वाहन तो दूर छोटे वाहनों को लेकर निकलना भी चुनौती बन जाता है। सुबह में 9:00 बजते ही फुटपाथ पर दुकानें सज जाती हैं। अवैध पार्किंग से सड़क पर लोगों के चलने की जगह तक नहीं मिलती।

बावजूद पुलिस और नगर परिषद को आम लोगों की चिंता नहीं है। शहर में ट्रैफिक का हालात इसी से लगा सकते हैं कि 10 साल में नगर परिषद ने एक भी पार्किंग स्थल निर्धारित नहीं किया है। सभी योजनाएं कागजी बनकर रह जाती हैं।

शहरवासियों को एक ही जगह पर तरह-तरह के व्यंजनों का लुत्फ देने के लिए वेंडिंग जोन बनाने की योजना 3 साल से धरातल पर नहीं उतर सकी है। जिस कारण सड़कों के किनारे सभी जगह ठेला और खोमचे वालों का कब्जा है। नतीजतन गाड़ी चालक सड़क पर ही वाहनों को खड़ी कर खरीदारी करते हैं। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई भी सिर्फ जुर्माना वसूलने तक ही सीमित है।

व्यवस्था सुधारने पर नहीं दिया जाता ध्यान

प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने व शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने पर ध्यान नहीं दिया गया। इसका खामियाजा खरीदारी करने पैदल आने वाले लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। शहर का जंगलिया चौक, पोस्ट ऑफिस चौक, पुरानी चौक, मौनिया चौक व सब्जी बाजार के सामने यातायात व्यवस्था भी पटरी है। इन क्षेत्रों में सभी तरह की व्यवसायिक दुकानें होने से दिन भर ग्राहकों का दबाव रहता है।

पार्किंग नहीं होने से लोगों को सड़क पर ही वाहन खड़े करने पड़ते हैं। आलम यह है कि अस्पताल रोड में दुकानों के बाहर कहीं भी वाहन खड़े करने की जगह नहीं है। यहां दुकानदारों द्वारा बाहर तक कब्जा जमाया गया है। इस कारण सड़क पर वाहन खड़े रहते हैं। नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाने की मुहिम भी औपचारिकता बनकर रह जाती है।

आप भी जानिए शहर में इन जगहों पर बिगड़ रही ट्रैफिक व्यवस्था

मोनिया चौक व कचहरी के सामने : इस रोड में जिला प्रशासन व न्यायपालिका के बड़े अधिकारियों का कार्यालय है। बावजूद लोग सड़क पर ही गाड़ियों की पार्किंग कर देते हैं। इससे 30 फीट चौड़ी यह सड़क 15 फीट के दायरे में सिमट कर रह जाती है।

आंबेडकर चौक : आंबेडकर चौक के पास सड़क की चौड़ाई 35 फीट के लगभग है। सड़क के किनारे ठेले पर नाश्ते की दुकान सुबह से सज जाती है। खाने के लिए पहुंचने वाले सड़क पर बेतरतीब तरीके से गाड़ियों को खड़ी कर देते हैं। इससे लोगों को काफी परेशानी होती है।

सब्जी बाजार के सामने : सब्जी बाजार से लेकर थाना चौक तक सड़क दिन के समय काफी संकरी हो जाती है। कार से सब्जी खरीदारी के लिए पहुंचने वाले लोग दोनों तरफ से गाड़ियों को खड़ी कर देते हैं। इससे लोगों को काफी असुविधा होती है। पैदल चलने वालों को भी काफी परेशानी होती है।

सीधी बात

सवाल : अतिक्रमण हटाओ मुहिम कब से नहीं चलाई?

जवाब: एक साल से अभियान रूका है। पिछले साल दिसंबर में अभियान चलाकर सड़क को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया था। हालांकि एक बार फिर से सड़कों पर अतिक्रमण देखने को मिल रहा है। वेंडिंग जोन बनाने के लिए प्लान चल रहा है। इसके लिए प्रपोजल बनाकर भेज दिया गया है।

सवाल : दुकानदारों ने सड़क तक कब्जा रखा है?

जवाब : कोरोना के कारण मार्च से अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम बंद है। सभी काम पिछले 9 महीने से रूके हुए हैं। जल्द ही प्लान बना कर कार्यवाही करेंगे।

सवाल : अस्पताल व कलेक्ट्रेट रोड में यातायात व्यवस्था क्यों बिगड़ी है?

जवाब : यह व्यस्ततम इलाका है। वाहनों का लोड ज्यादा है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर नगर परिषद कर्रवाई करेगा। मिंज स्टेडियम के पास पार्किंग स्थल है। लोगों से अपील है कि वे पार्किंग में ही वाहन खड़ी करके खरीदारी करें।

सवाल : अतिक्रमण हटाओ मुहिम कब तक शुरू करेंगे?

जवाब : अगले कुछ दिनों में इसकी कार्ययोजना बनाकर जिला प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जिला पदाधिकारी के निर्देश मिलने पर मुहिम शुरू करेंगे।
हरेंद्र चौधरी, अध्यक्ष, नगर परिषद

पुलिस की कार्रवाई सिर्फ जुर्माना वसूलने तक सीमित सड़कों पर बेतरतीब लगने वाले वाहनों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई तो होती है, लेकिन यह कर्रवाई सिर्फ जुर्माना वसूलने तक ही सीमित रह गई है। पुलिस एक तरफ महीने में एक या दो बार कार्रवाई कर जुर्माना वसूलती है। वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर गाड़ियों की लाइन लगी रहती है। नगर परिषद ट्रैफिक को लेकर कोई भी योजना को धरातल पर उतारने में कामयाब नहीं हो सकी है।

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