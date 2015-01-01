पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्यक्रम में चार किसान को सम्मान:किसान गोष्ठी में गन्ने की फासल को कीटों से बचाव की दी गयी जानकारी

बैकुंठपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

बामो गांव में गुरुवार को गन्ना दंगल कार्यक्रम के तहत किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। भारत सुगर मिल्स सिधवलिया के सौजन्य से आयोजित किसान गोष्ठी में किसानों को गन्ने की फसल पर कीटों के प्रकोप से बचाव की जानकारी दी गई। भारत सुगर मिल सिधवलिया के जेई विभूति नारायण ओझा ने किसानों को बताया कि गन्ने की पत्तियों एवं जड़ों पर कीड़ों के प्रकोप से बचाव के लिए कोराजन का छिड़काव आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि एमएफसी के तरफ से कोराजन जैसे कीटनाशक दवा का आविष्कार खासकर गन्ना किसानों के लिए किया गया है। जिसके उपयोग से विभिन्न प्रकार के कीटनाशक रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। किसान गोष्ठी में किसानों ने गन्ने की फसलों पर कीड़ों के प्रकोप को लेकर कई तरह के सवाल किए।

कृषि विशेषज्ञों ने किसानों के सवालों का सरलता पूर्वक उत्तर दिया। इस दौरान गोष्टी में शामिल किसान महेश राय, नीरज कुमार सिंह, चंदेश्वर तिवारी, चंद्रमा सिंह को सम्मानित किया गया। मौके पर अजय कुमार तिवारी, सुशील कुमार, दीपक सिंह, अनूप सिंह, विभूति नारायण ओझा सहित कई मिल कर्मी व कृषि विशेषज्ञ शामिल थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें