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जीत का जश्न:माले कार्यकर्ताओं ने गुलाल लगा मनाया जीत का जश्न

गोपालगंज2 दिन पहले
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विधान सभा चुनाव में चल रही कांटे की टक्कर के बीच मंगलवार को हुई मतगणना में जीरादेई से माले के अमरजीत कुशवाहा को विजय मिली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी एनडीए गठबंधन के जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ रही कमला कुशवाहा को भारी अंतर से हराया है। इस जीत को लेकर माले कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। जीत की सूचना मिलने के बाद माले कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाइयां दी। इनके जीत दर्ज करने के पश्चात मैरवा में महागठबंधन के समर्थकों ने अमरजीत कुशवाहा के शानदार जीत पर अविर गुल्ला लगाकर जश्न मनाया, चश्मे में सैकड़ों महागठबंधन के समर्थक शामिल है मां के समर्थकों ने कहा कि यह हम लोगों के लिए ऐतिहासिक जीत है जीरादेई की जनता ने जात पात संप्रदाय समुदाय और दलित से ऊपर उठकर महागठबंधन के उम्मीदवार अमरजीत कुशवाहा को वोट देकर जिताया है।

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