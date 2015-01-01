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बजेगी शहनाई:देवोत्थान एकादशी के साथ शुरू होंगे मांगलिक कार्य

गोपालगंजएक घंटा पहले
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  • लॉकडाउन और चतुर्मास के कारण नहीं हो सकी थी शादियां

पहले लॉकडाउन और फिर चतुर्मास शुरू हो जाने के कारण जिले में हजारों शादियां अटकी हुई है। अब शादी विवाह वाले परिवारों में खुशी देखी जा रही है। क्योंकि नजदीक में ही उनके घरों में शादी की धूम देखेगी। कई महीनों से लंबा इंतजार के बाद नवंबर महीने में एक बार फिर से शादी की शहनाइयां गूंजेगी। पंडितों के अनुसार वर्ष 20 में लंबे इंतजार के बाद शादी-विवाह जैसे मांगलिक कार्यों को संपन्न करने की शुभ घड़ी अब आ चुकी है। नवंबर माह में विवाह की तिथि 25, 27 और 30 तिथि के दौरान विवाह के लिए शुभ योग हैं।

कई परिवारों में देखी जा रही है खुशी

देवोत्थान एकादशी के साथ शुरू होंगे मांगलिक कार्य
आषाढ़ माह में देव शयनी एकादशी के बाद से चतुर्मास शुरू हो जाता है और चातुर्मास्य में शहनाई के साथ सभी मांगलिक कार्य बंद रहते हैं। देवोत्थान एकादशी के दिन से ही मांगलिक कार्यों का शुभारंभ होता आया है। इस बार अधिक मास रहने के कारण यह अवधि लंबी हो गई। इसके चलते करीब 5 माह बाद शादी विवाह का मौसम शुरू होगा। इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण लोगों की परेशानियों बढ़ा दी थी।

नवंबर के अंतिम 5 दिनों में चार दिन शादी के योग
नवंबर के अंतिम 5 दिनों में चार दिन शादी के योग बन रहे हैं। इन 4 दिनों में जिले में सैकड़ों शादियां होगी। शादी की तैयारियों में लोग लगे हुए हैं। क्राकरी, टेंट हाउस, हलवाई, माली, कपड़ा दुकान जेवर दुकान गिफ्ट कॉर्नर आदि में भीड़ देखी जा रही है। शहर के लगभग सभी मैरिज हॉल, होटल और धर्मशाला में शादियों की धड़ाधड़ बुकिंग हो रही है। कई प्रतिष्ठान तो फूल हो चुके हैं।

कब-कब बजेगी शहनाई एक नजर में

  • शादी का पहला शुभ मुहूर्त- 25 नवंबर 20,तिथि - एकादशी, पक्ष - शुक्ल, दिन- बुधवार नक्षत्र - उत्तरा भाद्रपद,लग्न - दिन
  • शादी का दूसरा शुभ मुहूर्त -27 नवंबर 20,तिथि - द्वादशी,पक्ष - शुक्ल, दिन - शुक्रवार,नक्षत्र - अश्विन,लग्न - दिन- रात
  • शादी का तीसरा शुभ मुहूर्त-30 नवंबर 20,तिथि - पूर्णिमा,पक्ष - शुक्ल,दिन - सोमवार, नक्षत्र - रोहिणी,लग्न - दिन-रात
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