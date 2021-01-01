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मारपीट:दहेज के लिए विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाला

गोपालगंज4 घंटे पहले
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दहेज में दो लाख रुपए नहीं मिलने से नाराज़ ससुराल वालों ने थाने के मथौली गांव की विवाहिता को मारपीट कर घर से निकला दिया।मारपीट की घटना में महिला का डेढ़ वर्षीय बच्चा भी जख्मी हो गया।दोनों का इलाज हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया।मामले में पति और सास सहित पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।बताया जाता है कि हथुआ की डिंपल देवी की शादी 10 मार्च 2018 को भोरे थाने के मथौली गांव के प्रकाश चौबे के साथ हुई थी।शादी के बाद से ही उसकी सास मुन्नी देवी और पति प्रकाश चौबे दहेज में गाड़ी की मांग को लेकर प्रताड़ित किया करते थे।बाद में डिंपल के मायके वालों ने एक टाटा सुमों गोल्ड गाड़ी खरीद कर ससुराल वालों को दिया। लेकिन उसके बाद दो लाख रुपए की मांग की जाने लगी। रुपया देने में असमर्थता जाहिर करने पर डिंपल और उसके डेढ़ वर्षीय पुत्र सौरव को मारपीट कर जख्मी करते हुए घर से निकाल दिया।

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