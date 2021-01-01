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गिरफ्तार:दहेज के लिए जिंदा जलाई गई विवाहिता, दो गिरफ्तार

गोपालगंजएक घंटा पहले
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  • जूही के मेहंदी का रंग भी नहीं हुआ फिका की दहेज की होने लगी मांग, दो महीने पहले हुई थी शादी

शादी के महज दो माह बाद ही दहेज के लिए एक विवाहिता को जिंदा जलाकर मार दिया गया। इसे लेकर पांच लोगों पर एफआई आर दर्ज कराई गई है। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फरार चल रहे लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बताया जाता है कि भोजपुरी लोक गायक नागेंद्र उजाला की बहन आरती देवी की शादी विजयीपुर थाने के मठ महुअवा गांव के उमेश कुशवाहा के साथ हुई थी।उमेश कुशवाहा दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल होकर विकलांग हो गए हैं।ऐसे में नागेंद्र उजाला ने ही अपनी भांजी जूही कुशवाहा की शादी 27 नवंबर 2020 को भोरे थाने के भानपुर बनकटा गांव के कोमल भगत के पुत्र अभिषेक कुशवाहा के साथ काफी धूमधाम से की थी।

शादी के बाद से ही जूही को उसके ससुराल वाले दहेज में दो लाख रुपए नगद और बुलेट के लिए लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। जूही के दादा नागेंद्र भगत मिलने उसके ससुराल भी गये थे, जहां उसने पूरी बात बतायी थी।इसके बाद ससुराल वालों से बात कर पूरे मामले को सुलझा लिया गया। लेकिन इसके बाद भी प्रताड़ना जारी रहा। इसी बीच रविवार की सुबह करीब साढ़े चार बजे कोमल भगत ने फोन कर जूही के पिता को उसके जल जाने की सूचना दी। नागेंद्र उजाला और उसके परिवार के अन्य लोग जब भानपुर बनकटा पहुंचे,तब पता चला कि जूही के ससुराल वालों ने ही उसको जिंदा जला कर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया।

इनपर दर्ज हुई एफआईआर
मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तत्काल जूही के सास और ससुर को हिरासत में ले लिया।मामले में जूही की मां आरती देवी के बयान पर पति अभिषेक कुशवाहा, सास रुकमिना देवी, ससुर कोमल भगत, गौतनी एकता देवी और सोनी देवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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