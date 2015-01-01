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एनडीए की जीत:6 सीटों में से 4 पर एनडीए की जीत

गोपालगंज2 दिन पहले
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  • बरौली व गोपालगंज में खिला कमल, कुचायकोट में तीर, हथुआ और बैंकुंठपुर में जला लालटेन
  • पिछली बार के चुनाव से इस बार महागठबंधन को हुआ एक सीट का फायदा, हथुआ और बैकुंठपुर दाेनों राजद के खाते में

गोपालगंज में जनता ने जिले के सभी 6 विधानसभा सीटों पर अपना फैसला सुना दिया। भोरे सुरक्षित सीट को छोड़ दें तो 5 सीटों का परिणाम घोषित हो गया। जिसमें एनडीए के खाते में 3 सीट तो महागठबंधन के खाते में दो सीट गए हैं। पिछले बार के विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखे तो राजद और जदयू एक साथ चुनाव लड़ी थी। उस वक्त जदयू को दो सीटें भाजपा को दो सीटें, कांग्रेस को एक तथा राजद को एक सीट मिली थी। इस बार बरौली और गोपालगंज में भाजपा, कुचायकोट में जदयू, बैकुंठपुर तथा हथुआ में राजद के प्रत्याशी जीते हैं। वहीं भोरे में मतों की गणना चल रही है।
सड़कों पर छायी रहीं वीरानी
मतगणन को लेकर थावे बने काउंटींग स्थल को लेकर मुख्य पथ की घेराबंछी कर दी गई थी। जिसको लेकर गोपालगंज आने जाने वाले लोगों को दूसरे रास्ते से होकर यात्रा करना पड़ा। मीरगंज से गोपालगंज आने जाने के लिए मुख्य पथ एनएच 531 से आना जाना बंद था। इस रास्ते से किसी तरह के वाहन परिचालन को वर्जीत किया गया था। वहीं अरना रोड में नवनिर्मित महिला अईटीआइ के रास्ते से भी किसी को आने जाने की मनाही रही। इस रास्ते से आने वाले सैकड़ों यात्रियों को पैदल ही थावे के तरफ से आने की अनुमति रही। अपने आवश्यक कार्यो को लेकर बाजार आने वाले महिलाअेां कीे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
खाने-पीने के लिए भी लोगाें को करना पड़ा इंतजार
मतगणना स्थल पर कर्मियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई थीे। लेकिन कर्मियों ने सुबह का नस्ता नही मिलने का भी आरोप प्रशासन पर लगाया। वहीं कर्मियों ने बताया कि खाने के लिए हथुआ व भोरे के लिए बनाई गए मतगणना स्थल से कई कर्मियों को पीेने के पानी के लिए मतगणना के दौरान ही कक्ष से बाहर जाकर पानी पीनापड़ा। वहीं डयूटी में तैनात पुलिस कर्मियों को पीेने के पानी के लिए बाहर से पानी लाना पड़ा।

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