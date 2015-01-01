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भेजा जेल:डिक्की से पैसे निकालने के मामले में एक को भेजा जेल

फुलवरियाएक घंटा पहले
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थाने के सहायक श्रीपुर ओपी के सवनहीपटी बाजार में संचालित ग्राहक सेवा केंद्र के सामने लगी बाइक की डिक्की तोड़ने के प्रयास में एक युवक को जेल भेज दिया गया। सीएसपी संचालक दीनबंधु पांडेय फुलवरिया स्टेट बैंक से 3 लाख 34000 की निकासी कर अपने ग्राहक सेवा केंद्र के सामने बाइक खड़ी कर पास में पेशाब करने लगे। उसी दौरान एक युवक ने बाइक की डिकी तोड़ने का प्रयास करने लगा। जिसके पूर्व ही उक्त अज्ञात युवक भागने लगा। सीएसपी संचालक के शोरगुल पर स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़ लिया।

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