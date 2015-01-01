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नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा:पंद्रह दिसंबर तक लिये जाएंगें ऑनलाइन आवेदन

गोपालगंजएक घंटा पहले
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  • छात्र वेबसाइट पर जाकर भर सकते है फॉर्म

सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के साथ किसी भी रजिस्टर्ड स्कूल के बच्चे नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर सकते हैं। नवोदय विद्यालय में नामांकन को लेकर परीक्षा फॉर्म भरने में छात्रों के अभिभावकों की उलझन को दूर करते हुए नवोदय विद्यालय समिति ने स्पष्ट रूप से गाइडलाइन जारी कर दी है। जवाहर नवोदय विद्यालय में छठी कक्षा में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। छात्र-छात्राएं आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन करने की तिथि 30 नवंबर तक ही थी, पर अभिभावकों व बच्चों की परेशानी को देखते हुए तिथि बढ़ा दी गई है।

जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2021 के लिए 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय बलेसरा के प्राचार्य ने बताया कि 15 दिसंबर के बाद छात्रों को दाखिले के लिए आवेदन का मौका नहीं मिलेगा। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय की छठी कक्षा में दाखिले के लिए होने वाली चयन परीक्षा 10 अप्रैल 2021 को होगी। परीक्षा सुबह 11:30 बजे आयोजित की जाएगी। नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरा जा सकता है। सभी सर्टिफिकेट्स, फोटोग्राफ व हस्ताक्षर भी अपलोड करने होंगे। छात्रों को माता-पिता के हस्ताक्षर भी अपलोड करने होंगे। इसके बाद ही फॉर्म सबमिट होगा।

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