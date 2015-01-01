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डॉक्टर निकला हथियारों का सप्लायर:पुलिस ने सबेया से किया गिरफ्तार,हथियार और कारतूस हुआ बरामद

मीरगंज2 घंटे पहले
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  • पुलिस की पूछताछ में बोला - जल्दी अमीर बनना चाहता था, इसलिए इस काम को शुरू किया

जल्दी अमीर बनने की चाहत ने एक होम्योपैथिक डॉक्टर को हथियारों का तस्कर बना दिया। पकड़े गए तस्कर के पास से पुलिस ने दो पिस्टल तथा 6 जिंदा कारतूस बरामद किया है। यह कई दिनों से इस धंधे में शामिल था।

पुलिस की पूछताछ में अबतक सप्लाई किए गए हथियारों के बारे में बताया है जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान भोरे थाना क्षेत्र के जगतौली गांव के कृष्णा ठाकुर उर्फ गुटुल के रूप में हुई ।पूछताछ करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया।

इस तरह से गिरफ्त में आया तस्कर

बुधवार को दोपहर के वक्त मीरगंज पुलिस थानाध्यक्ष शशी रंजन कुमार के नेतृत्व में पुलिस वाहन की जांच कर रही थी।इसी दौरान तस्कर पुलिस को देख कर अपनी बाइक मोड़कर भागने की कोशिश करने लगा जिसके बाद पुलिस ने उसे दौड़ाकर गिरफ्तार कर लिया।

उसके पास से दो देसी कट्टे के साथ पांच जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया। डॉक्टर के पास से मीरगंज पुलिस की पूछताछ जारी है और उससे कई अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है।

पैसे की हवस ने डॉक्टर को बना दिया हथियार सप्लायर: गिरफ्तार अपराधी के गिरफ्तारी की सूचना पर हथुआ सीडीपीओ नरेश कुमार मीरगंज थाने पहुंचे तथा गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की। प्रारंभिक पूछताछ में यह बात सामने आई है कि पहले आरोपी गांव में घूम घूम कर होम्योपैथिक डॉक्टरी किया करता था पर जल्दी से ज्यादा कमाने की हवस में वह अपराधियों के संपर्क में आया और देसी कट्टे का कारोबार करने लगा। हाल के दिनों में वह बड़कागांव बाजार में कहने के लिए होम्योपैथी का प्रैक्टिस कर रहा था पर इस धंधे के आड़ में वह हथियारों से कमाई कर रहा था।

मुंगेर से मंगाया जा रहा था हथियार

अवैध हथियारों को मुंगेर और अन्य बदनाम जगहों से गुपचुप ढंग से मंगाया था और यहां के युवाओं तथा अपराधियों को आपूर्ति करता था। पुलिस के समक्ष पूछताछ में उसने बताया है कि उसकी डॉक्टरी का धंधा नहीं चल पाने के कारण वह अपराध की दुनिया में कूद पड़ा और मोटी कमाई करने लगा।

इस संबंध में स्थानीय एसडीपीओ नरेश कुमार ने पत्रकारों को बताया कि हथुआ अनुमंडलीय पुलिस ने अपराधियों खिलाफ एक सुनियोजित योजना के तहत काम करना शुरू किया है जिसमें आधुनिक साइबर ज्ञान को हथियार बनाते हुए अपराधियों पर नकेल कसने की मुहिम शुरू की गई है। वहीं ग्रामीण स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों को टीम बनाकर लोकल अपराधियों पर निगाह रखने की बात भी है।

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