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मारपीट:रामपुर टेंगराही गांव में मारपीट, 4 लोग घायल

गोपालगंजएक घंटा पहले
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रामपुर टेंगराही गांव में दो पक्षों की आपसी विवाद में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट की घटना में एक पक्ष के वीरेंद्र यादव ,रीमा कुमारी, प्रभावती देवी और चंदन कुमार घायल हो गए। घायलों के इलाज के लिए पड़ोसियों की मदद से परिजनों ने सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। जहां घायलों का इलाज चल रहा है। घायल चंदन कुमार ने बताया कि गांव के कुछ लोगों द्वारा लाठी डंडे से हमला कर मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया।

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