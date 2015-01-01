पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कार्यक्रम:जीरादेई के बाल लेखकों व चित्रकारों की पुस्तक ‘किस्से लबालब’ का विमोचन

जीरादेईएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • नरेंद्रपुर में हुए कार्यक्रम में आए 11 बाल लेखक और 45 चित्रकार

नरेंद्रपुर में गुरुवार को जीरादेई के ग्रामीण बाल कलाकारों एवं चित्रकारों द्वारा लिखित और रेखांकित पुस्तक “किस्से लबालब” का विमोचन किया गया । यह पुस्तक ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े कुल 11 बाल लेखकों एवं कुल 45 चित्रकार के द्वारा तैयार किया गया है । कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाओं को मंच देने के लिए कार्यरत संस्था परिवर्तन द्वारा आयोजित की गई। इस किताब को लिखने हेतु जानी मानी लेखिक वंदना राग एवं सुप्रसिद्ध चित्रकार प्रोईती रॉय ने बच्चों के साथ कुल तिन कार्यशाला का आयोजन किया था । कार्यशाला के दौरान कहानी लिखने एवं बेहतरीन चित्रांकन का कौशल सिखाया गया था उसी में से चुनी कहानियों एवं चित्रों से ये पुस्तक तैयार की गयी है ।

इस पुस्तक के बारे में देश के जाने माने स्टैंडअप कॉमेडियन वरुण ग्रोवर, सुप्रसिद्ध लेखक एवं प्रथम संस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुकमिनी बेनर्जी एवं एक अन्य प्रसिद्ध लेखक एवं बच्चों के लिए बाल साहित्य में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पारो आनंद जी ने इस लेखन एवं चित्रांकन के लिए खूब प्रशंसा किये हैं । पुस्तक वोमोचन के समय बच्चों के अभिभावक, शिक्षक, एवं शिक्षा से जुड़े प्रखंड एवं जिला स्तर अधिकारी उपस्थित रहे एवं अपने शब्दों में बच्चों के द्वारा लिखित ,चित्रित किताब की भूरी भूरी प्रशंसा किये एवं परिवर्तन के इस पहल के लिए शुभकामना एवं धन्यवाद भी प्रेषित किये । कार्यक्रम के दौरान परिवर्तन के संस्थापक संजीव कुमार, कार्यकारी निदेशक सेतिका सिंह, कार्यक्रम समन्वयक आलोक सिंह, कला प्रशिक्षक राजवर्धन एवम् भाषा की शिक्षक प्रियंका कुमारी सहित बच्चों के अभिभावक विनोद यादव ,सरस्वती देवी समन्वयक आलोक कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें