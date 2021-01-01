पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

तैयारी:8 फरवरी से खुलेंगे छठी से 8वीं तक के स्कूल, 10 महीने बाद शुरु होगी स्कूलों में पढ़ाई, ऑड-इवन फॉर्मूला रहेगा लागू

गोपालगंज4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • कोरोना संक्रमण के चलते बंद पड़े स्कूलों को खोलने की कवायद शुरू हो गई है

कोरोना संक्रमण के चलते बंद पड़े स्कूलों को खोलने की कवायद शुरु हो गई है। क्लास 8वीं तक के स्कूल खोलने की हरी झंडी बिहार सरकार के द्वारा मिल गई है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सरकारी व निजी स्कूलों में आठ फरवरी से कक्षा छह और उसके आगे की पढ़ाई आरंभ हो जायेगी। इस संबंध में डीईओ संधमित्रा वर्मा ने बताया कि मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस ग्रुप की एक बैठक हुई है। जिसमेंं फैसला किया गया कि राज्य में कोरोना नियमोंं के पालन के साथ ही कक्षा 6 से लेकर 8 तक की स्कूल खोले जाएंगे। इस दौरान बच्चों को भी मास्क लगाकर आना होगा।

सोशल डिस्टेसिंग का करना होगा पालन
बच्चों को सोशल डिस्टेसिंग के साथ पढ़ाई करवाने का निर्देश दिया गया है। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार रोजाना स्कूल-कॉलेज में केवल 50 फ़ीसदी ही छात्रों की उपस्थिति होगी। अगर किसी कक्षा में 50 छात्र हैं तो ऑड-इवन फॉर्मूले के तहत सोमवार को केवल 25 छात्र स्कूल आएंगे और बाकी 25 मंगलवार को स्कूल जा सकेंगे। इधर, बिहार में कोविड गाइडलाइन के तहत सख्ती 28 फरवरी तक जारी रहेगी। बता दें कि राज्य में 4 जनवरी से उच्च शिक्षा के स्कूलों को खोला गया था।

50% छात्रों की उपस्थिति के साथ होगी पढ़ाई
बताते चलें कि बिहार में कोरोना महामारी को देखते हुए बीते 5 जनवरी से राज्य के 9वीं से 10वीं तक के स्कूल खोल दिए गए थे। हालांकि इसमें कुछ नियमों को जोड़ा गया था। एक क्लास में 50 फीसदी उपस्थिति का ही नियम अनिवार्य बनाया गया है। वहीं 8वीं तक के स्कूल का गाइडलाइंस अभी जारी नहीं किया गया है। डीईओ ने कहा कि छात्रों को भले ही 50 फीसदी उपस्थिति के साथ पढ़ाई करनी है, लेकिन शिक्षकों के लिए सरकार की तरफ से कोई छूट नहीं दी गई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser