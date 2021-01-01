पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

नोटिस:चीनी मिल की दूसरी नोटिस, नो केन से पहले गन्ने की कटाई कर लें किसान

गोपालगंज4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • 2020-21 समापन के लिए नोटिस चिपकाया प्रबंधन

सिधवलिया चीनी मिल ने पेराई सत्र 2020-21 समापन के लिए दूसरी नोटिस चिपका दी है। नोटिस के माध्यम से किसानों को आगाह किया गया है कि पांच फरवरी तक खेतों में शेष बचे गन्ने भेज दें। पिछले एक सप्ताह से मिल को पेराई क्षमता के अनुरूप गन्ने की आपूर्ति नहीं मिल पा रही है। प्रतिदिन 60 हजार क्विंटल पेराई क्षमता वाली इस मील को फिलहाल 30 हजार क्विंटल गन्ना मिल रही है। मिल प्रबंधन ने किसानों से अपील किया है कि 50 फ़ीसदी कम गन्ने की आपूर्ति होने की स्थिति में फैक्ट्री में पेराई सत्र का संचालन जारी रखना संभव नहीं है।

ऐसे में किसानों को ध्वनि विस्तारक यंत्र और नोटिस के माध्यम से यह सूचना दी जा रही है कि हर हाल में पांच फरवरी तक अपने गन्ने की आपूर्ति मिल परिसर में कर दें। जीएम शशि केडिया ने बताया कि पांच फरवरी को अंतिम नोटिस चिपकाई जाएगी। अंतिम नोटिस की अवधि में नो केन होने के बाद पेराई सत्र का समापन कर दिया जाएगा। मिल प्रबंधन ने किसानो से कहा है कि अपील के बावजूद निर्धारित समय पर गन्ना मील में नहीं गिराने की स्थिति में प्रबंधन जिम्मेदार नहीं होगा। बीज के लिए गन्ना रखने के बाद ही किसानों को पेराई के लिए आपूर्ति करने का अपील की गई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser