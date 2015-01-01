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सर्पदंश:सर्पदंश की घटनाओं में छह लोग पीड़ित

गोपालगंजएक घंटा पहले
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प्रखंड में सर्पदंश की हुई अलग-अलग घटनाओं में एक महिला सहित छह लोग पीड़ित हो गए। पीड़ितों में मड़वां गांव की बबीता देवी, बसहां गांव के शिवबालक मांझी, गम्हारी गांव के धीरज कुमार, परसौनी के अर्जुन कुमार, गरौली गांव के नरसिंह महतो तथा मीरा टोला की आशा देवी शामिल हैं। पीड़ितों का इलाज सीएचसी में चल रहा है।

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