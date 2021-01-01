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कवायद:शहर में जाम से निजात दिलाने के लिए करें पहल

गोपालगंजएक घंटा पहले
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  • जिलाधिकारी ने की पदाधिकारियों के साथ बैठक, जाम की समस्या पर की गई विशेष चर्चा

इंटर के परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों को जाम से निजाद दिलाने को लेकर जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने शहरी इलाकों में नो पार्किंग जोन के स्थल चयन का कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सोमवार से शुरू हाेने वाले परीक्षा को देखते हुए एसडीओ व डीएसपी को संयुक्त बैठक कर समस्या को निदान करने का आदेश दिया। नो पार्किंग जोन का स्थल चिह्नित करने का निर्देश: जिलाधिकारी ने सदर व हथुआ अनुमंडल पदाधिकारियों को शहर को वाहन पार्किंग जोन व नो पार्किंग जोन का स्थल चिह्नित करने का निर्देश दिया

। साथ ही प्रमुख लोगों को बुलाकर यातायात व्यवस्था दुरूस्त करने का निर्देश दिया। डीएम ने नगर निकायों के ईओ को अपने वार्ड पार्षदों के साथ बैठक कर अपने-अपने वार्डों को अच्छा बनाने व महीने में पुरस्कृत करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने गली-नली व नल-जल की अपूर्ण योजनाओं को हर हाल में गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करने तथा सभी बीडीओ को पंचायत चुनाव की तैयारी में सभी कार्य समय से पूरा करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सभी बीडीओ, सीओ, नगर निकायों के ईओ, डीसीएलआर व एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्र के गांव व पंचायत को चिह्नित कर उसे अच्छे ढंग से तैयार करने का निर्देश दिया।

सोमवार को लगते रहे है जाम, होती है परेशानी
शहर को अतिक्रमण मुक्त करने की घोषणाएं भले ही कई बार की गई हो लेकिन क्रियान्वयन में इच्छा शक्ति का अभाव होने से परिणाम कही भी नजर नहीं आ रहे हैं । सड़कों पर ठेला, व्यवसायियों के अतिक्रमणों के कारण लगे जाम से लगभग हर कदम पर दो चार होना पड़ता है। वैसे भी रविवार की छुट्टी होने के कारण सोमवार को शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है। वैसे सोमवार को कार्यालय के खुलने के साथ साथ परीक्षा भी है। जिससे जाम लगाना स्वाभाविक है। अगर सुबह से ही प्रशासन सचेत नहीं रहा तो जाम से लोग कराहते नजर आएंगे।

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