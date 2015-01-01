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धोखाधड़ी:शिक्षक ने एटीएम गार्ड पर लगाया फर्जी निकासी का आरोप

बैकुंठपुर2 घंटे पहले
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थाने के बिजलपुर गांव के मकेश्वर नाथ सिंह ने स्टेट बैंक दिघवा दुबौली के एटीएम गार्ड पर एटीएम बदलकर फर्जी तरीके से 32 हजार 500 रुपए निकासी करने का आरोप लगाया है। इस बावत गुरुवार को बैकुंठपुर थाने में आवेदन देकर शिक्षक मक्केश्वर नाथ सिंह ने कहा है कि वे एटीएम से निकासी करने के लिए दिघवा दुबौली डाक बंगला रोड स्थित एटीएम में गए थे।

इसी बीच एटीएम गार्ड ने पिन कोड बदल लिया और 32, 500 रुपए उनके खाते से निकाल ली। थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए गुहार लगाई गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

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