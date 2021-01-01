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वारदात:गेम खेलने के दौरान हुए विवाद में किशोरों ने अपने दोस्त की गला दबा कर दी हत्या

गोपालगंज4 घंटे पहले
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  • पूछताछ में तीनों किशोरों ने कबूला हत्या की बात ,गंडक नदी में शव की हो रही तलाश

ऑन लाइन गेम खेलने के दौरान हुए विवाद में तीन किशोरों ने अपने एक दोस्त की गला दबाकर हत्या कर दी।हत्या करने के बाद उसके शव को गंडक नदी में फेंक दिया।पुलिस शव को खोजने के लिए गंडक में गोताखोरों को लगाया है। किशोर का मोबाइल गंडक नदी से पुलिस ने बरामद कर लिया है।हत्या के बाद उसका फोन उसके दोस्तों ने नदी में फेंक दिया था। पुलिस तीनों किशोरों की काउंसलिंग कर रही है। घटना कुचायकोट थाने के सिरसिया गांव की है।
विश्वास में लेकर किशोरों ने दिया धोखा ,नदी पर बुला कर दी हत्या
जानकारी के अनुसार सिरसिया गांव निवासी शौकत अली का पुत्र रौशन अली सोमवार को अपने किशोर दोस्तों के साथ फ्री फायर गेम खेल रहा था।जिसमें वह लगातार जीत रहा था।इसी को लेकर साथ पढ़ने वाले दोस्तों के साथ विवाद हुआ।इसके बाद सभी अपने अपने घर चले गए। सोमवार को उसके मोबाइल पर एक किशोर ने फोन कर उसे नदी के किनारे घूमने के लिए बुलाया।इसके बाद उसके तीन दोस्तों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी।हत्या करने के बाद शव को गंडक में फेंक दिया।

यह कैसा गेम- जो मासूमों को हत्यारा बना दे पकड़ में नहीं आए इसलिए शव को गंडक नदी में फेंका

घर से जाते वक्त फोन कर रौशन ने बता दिया था नदी जा रहा हूं
रौशन के मोबाइल पर फोन आया तो वह नदी जाने के लिए निकल गया।इसके बाद उसने फोन कर घरवालों को बताया कि वह कहा पर है। इसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। देर शाम तक जब रोशन घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। पर कोई जानकारी नहीं मिली।इसके बाद परिजनों ने कुचायकोट थाने में रोशन अली के गुमशुदगी की सूचना दी ।

जाने क्या है फ्री फायर गेम
भारत में पबजी बैन होने के बाद फ्री फायर गेम शुरू हो गया।इसके यूजर्स युवा और किशोर है।इसमें तीन तरह के गेम होते है।जिसको खेलने पर कुछ पैसा भी मिलता है। जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है।इसमें काफी हद सोशल मीडिया भी जिम्मेदार है।
समय-समय पर बच्चों का कराया जाना चाहिए काउंसलिंग
इस समय खास कर बच्चों को काउंसलिंग की ज्यादा जरूरत है। कोरोना काल में स्कूल बंद होने से किशोरों में चिड़चिड़ापन आ जाता है।जिससे इस तरह की घटनाएं होती है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनकेश्वर।
पुलिस कई बिंदुओं पर कर रही पूछताछ व जांच -पड़ताल
पूछताछ से मिली जानकारी के बाद सदर एसडीपीओ नरेश पासवान के नेतृत्व में कुचायकोट और बिशंभरपुर पुलिस टीम गंडक नदी में छात्र के शव की खोजबीन शुरू की पर समाचार लिखे जाने तक सफलता हासिल नहीं हो सकी।

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