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जानकारी:5 तक स्वास्थ्य कर्मियों के कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने पर विभाग को देनी होगी जानकारी

गोपालगंज4 घंटे पहले
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5 फरवरी तक ही स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 का टीका लगेगा। इसको लेकर डीएम ने स्वास्थ्य विभाग और आइसीडीएस के तहत आने वाली आंगनबाड़ी सेविका,सहायिका,महिला पर्यवेक्षक,सीडीपीओ को वैक्सीन लगवाने का आदेश जारी किया है। इन विभाग से जुड़े लोगों को जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन का टीका लगवा लेना है अन्यथा इसके बाद आप का टीकाकरण नहीं हो पाएगा। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ शक्ति सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह निर्देश जारी किया है कि जिले में निबंध स्वास्थ्य कर्मियों का कोरोना का टीका जरूर लगा ले। यदि कोई स्वास्थ से जुड़ा कर्मी टीकाकरण नहीं करवाता है तो उसे विभाग को जानकारी देनी होगी।

5 फरवरी के बाद किसी निबंधित स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण नहीं किया जाएगा। सरकार इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर को टीकाकरण करने की योजना बना रही है। इसके लिए निबंधन का कार्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए है। लिंक के माध्यम से संबंधित विभाग द्वारा अपने-अपने विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बुधवार को कोविड-19 का टीकाकरण जिले के सदर अस्पताल सहित 14 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निबंधन स्वास्थ्य कर्मियों को दिया गया है। शिविर में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ आंगनबाडी सेविकाओं व सहायिकाओं ने स्वेच्छा से कोविड-19 का टीका लिया।

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