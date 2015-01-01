पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

सुविधा:जमीन रजिस्ट्री के समय ही हो जाएगी दाखिल-खारिज की प्रक्रिया

गोपालगंज2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
निबंधन कार्यालय
  • नहीं देना होगा सीओ व कर्मचारियों को नजराना, लोगों को मिलेगी निजात निबंधित डीड को अपलोड करने का काम,150 डीड हुआ अपलोड

जमीन का म्यूटेशन कराने के लिए अब लोगों को घूस देने या फिर अंचल कार्यालय का चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी।राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र के अनुसार जमीन की रजिस्ट्री होते ही ऑनलाइन म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इतना ही नहीं जमीन के नए मालिक को सप्ताह के अंदर म्यूटेशन का कागज मिल जायेगा और उन्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी।

आज से शुरू किया गया निबंधन वाली डीड को अपलोड का कार्य

राजस्व विभाग के पत्र के आलोक में मीरगंज निबंधन कार्यालय से गुरूवार से ही रजिस्ट्री वाली डीड को अपलोट करने का काम उप निबंधन पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने कर शुभारंभ किया। इसके साथ ही जिले के विभिन्न अंचलों में करीब 150 निबंधन हुए डीड को अपलोड किया जा सका है।

भू-लगान की वसूली ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से की जा रही है

जिले के 14 अंचलों में रहने वाला पंजी-2 अब ऑनलाइन करने का काम किया जा रहा है। कई इंट्री सही ढंग से नहीं की गई है। भू-लगान की वसूली ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से की जा रही है। इसके अलावा साफ्टवेयर डेवलप होने पर डीड की पीडीएफ कॉपी सीओ के लॉगइन पर आने पर म्यूटेशन का कार्य किया जा रहा है।
बीरेन्द्र कुमार,एडीएम,गोपालगंज

जमीन की रजिस्ट्री होते ही उसकी ऑनलाइन जानकारी सीओ को मिलेगी

जारी पत्र के अनुसार रजिस्ट्री ऑफिस में जमीन की रजिस्ट्री होते ही उसकी ऑनलाइन सूचना सीओ कार्यालय को मिल जाएगी। जमीन के डीड की पीडीएफ कॉपी सीओ के लॉगइन में सीधे पहुंच जाएगी। जिससे म्यूटेशन के लिए सीओ ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।न कर्मचारियों को नजराना देना पड़ेगा।

नहीं देना होगा आवेदन

इससे म्यूटेशन के लिए अब जमीन मालिक को ऑनलाइन आवेदन की भी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सीओ खुद से म्यूटेशन की कार्रवाई शुरू करें देंगे। यह प्रक्रिया इसी महीने शुरू हो जाएगी। दाखिल-खारिज के लिए नए सिरे से आवेदन देने की अब जरूरत नहींरजिस्ट्री कराने वाला को।

पुराने दस्तावेजों के म्यूटेशन के लिए करना पड़ेगा आवेदन

हालांकि पुराने दस्तावेजों के म्यूटेशन के लिए पहले से जारी ऑनलाइन आवेदन की सुविधा जारी रहेगी। नई व्यवस्था में म्यूटेशन का जो केस पहले आएगा उसका निपटारा सीओ पहले करेंगे। ऐसा साफ्टवेयर डेवलप किया गया है कि अगर बाद वाले केस का निपटारा पहले करना भी चाहेंगे तो वो नहीं होगा।

अंचलों में नए अलमीरा खरीदने के निर्देश

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी डीएम को निर्देश जारी किया है कि अंचलों के माडर्न रिकार्ड रूम के लिए अगर अब तक अलमारी नहीं खरीदी गई हो तो तुरंत खरीदें और राजस्व संबंधी सभी दस्तावेज उसी में रखना सुनिश्चित कराएं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें