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गिरफ्तारी:120 बोतल शराब व साइकिल के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार

गोपालगंजएक घंटा पहले
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  • तस्करों को पूछताछ के बाद भेजा गया जेल

120 बोतल देसी शराब और साइकिल के साथ तीन तस्करों को बिशंभरपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ करने के बाद उन्हें उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार यादव ने बताया कि अहिरौली दान सलेहपुर के पास एसआई महेश मंडल के द्वारा वाहन जांच किया जा रहा था। जांच के दौरान रामदेव यादव ग्राम सलेहपुर को 38 बोतल शराब व साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। वही उपेंद्र राय ग्राम सलेहपुर को 42 बोतल शराब तथा विनोद मटिहनिया के राजन मिश्र को 40 बोतल देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

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