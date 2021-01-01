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गिरफ्तारी:1040 बोतल शराब के साथ दो गिरफ्तार

गोपालगंज4 घंटे पहले
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जमुना बथुआ बाजार मुख्य पथ के जीन बाजार के पास ओपी प्रभारी संजीत कुमार ने सशस्त्र बल के जवानों के साथ 1040 बोतल देसी शराब के साथ दो अवैध कारोबारी को कार सहित गिरफ्तार किया। शराब की बड़ी खेप होम डिलीवरी के लिए लाई जा रही है। उसी दौरान पश्चिम से एक लग्जरी कार आती दिखी। जिसको सशस्त्र बल के जवानों ने रोककर उसकी सघन तलाशी ली तो सीट के नीचे बॉक्स बनाकर शराब रखी गई थी। जिसमें 1040 बोतल देसी शराब मौजूद थी। उक्त मामले को लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। जिसमें पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत धनहा थाना के खलवा पट्टी ग्राम के मदन गुप्ता के पुत्र सीपीन्जय गुप्ता तथा गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना अंतर्गत बढेया गांव के राम सुभग साह के पुत्र आजाद साह को गिरफ्तार कर बुधवार के दिन पुलिस अभिरक्षा में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

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