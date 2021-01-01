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रफ्तार का कहर:अलग-अलग जगहों पर हुए सड़क हादसों में महिला समेत दो की मौत, दो जख्मी

गोपालगंजएक घंटा पहले
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  • उचकागांव में तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार वृद्ध को रौंदा,विरोध में सड़क जाम

जिले में रविवार को रफ्तार का कहर देखने को मिला। अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसे में महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई।हादसे का वजह तेज रफ्तार बताया जा रहा है। थाना क्षेत्र के भुवला गांव से सबेया हवाई अड्डा जाने वाले पथ पर राइस मिल के समीप एक अनियंत्रित ट्रक के धक्के से साइकिल सवार एक वृद्ध की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा शव को मुख्य पथ पर रखकर जमकर प्रदर्शन किया गया। बताया जा रहा है कि थाना क्षेत्र के जमसड पंचायत अंतर्गत भुवला गांव निवासी 65 वर्षीय हफीजुल खान साइकिल पर सवार होकर जीन बाजार में किसी काम से गए हुए थे। वही अपना काम करने के बाद वापस साइकिल पर सवार होकर अपने घर जा रहे थे।

हादसे के बाद मुआवजे को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन
जैसे ही वे भुवला जाने वाले पथ पर राइस मिल के समीप पहुंचे, इसी दौरान एक अनियंत्रित ट्रक के चपेट में आने से वह पूरी तरीके से जख्मी हो गए। जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा मुआवजे की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष किरण शंकर ने लोगों को समझाया।

दूसरा हादसा नशे में धुत बोलेरो चालक ने परीक्षा देकर लौट रही महिला को रौंदा, मौत
सासामुसा। बोलेरो और बाइक की जोरदार टक्कर में बाइक सवार महिला की मौत हो गई। जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। वही मृत महिला के पति का इलाज चल रहा है। घटना नगर थाने के एनएच 27 पर बसडिला गांव के पास की है। मृत महिला नगर थाने के शुकुलवाला खुर्द की 22 वर्षीय रमिता देवी है । जो अपने पति मृत्युंजय कुमार राम के साथ सीटेट की परीक्षा देकर घर लौट रही थी। धक्का देकर भाग रहे बोलेरो को पुलिस व लोगों की मदद से पकड़ लिया गया। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार करते हुए बोलेरो को जब्त कर लिया। वहीं चालक नशे में धुत था।

एक सप्ताह पूर्व स्काॅर्पियो की टक्कर से घायल युवक की सीवान में मौत

थावे में एक सप्ताह पूर्व सड़क दुर्घटना में घायल युवक की सीवान में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जाता है कि एक सप्ताह पूर्व थावे थाने के विदेशी टोला गांव के दो युवक अपने खेत में खाद डाल कर घर लौट रहे थे। तो लौटने के क्रम में डीएवी स्कूल के सामने स्कार्पियों के जोरदार धक्के से दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाएगा गया। जहां स्थिति चिंताजनक होने पर चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए पप्पू यादव को सिवान रेफर कर दिया। घायल का ईलाज अस्पताल में चल रहा था। रविवार को इलाज के दौरान 30 वर्षीय पप्पू यादव की मौत हो गई। मृतक थावे थाना के विदेशीटोला पोखरा पर का बताया जाता है।

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