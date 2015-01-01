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मौत:नरैनिया में युवक की संदिग्ध हालत में मौत, मां ने कहा- बेटे की स्वाभाविक मौत नहीं

मीरगंज2 दिन पहले
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मंगलवार को मीरगंज से सटे नरैनीया गांव में तीस वर्षीय युवक की अचानक मौत होने से गांव का माहौल गमगीन हो गया। मृतक का नाम प्रिंस कुमार श्रीवास्तव बताया जाता है जो स्व. गोविंद प्रसाद श्रीवास्तव का पुत्र है।

मृतक अपने मां-बाप का इकलौता पुत्र था पर शराब की नशे के लत के कारण हाल के दिनों में बीमार चल रहा था। घटना को लेकर उसकी वृद्धा मां शारदा देवी का कहना था कि उसके बेटे की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रहा था पर इतनी खराब नहीं थी कि उसकी मौत हो जाए। घटनास्थल पर मौजूद मृतक के ससुराल वालों का कहना था कि उसे जांडिस की शिकायत हो गई थी और उसको इलाज के लिए गोरखपुर ले जाया जा रहा था,इसी दौरान उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। मामले को लेकर आसपास के पड़ोसियों में रोष देखा गया।

घर के इकलौते सदस्य के मरने के बाद मां का हालत हुआ गंभीर
इस बीच युवा बेटे के दम तोड़ देने के बाद 80 वर्षीय मां की हालत नाजुक हो गई है। उसने बताया कि उसके बेटे के मौत के पीछे पतोहू का संदिग्ध आचरण हो सकता है। वृद्ध मां का कहना था कि विगत कुछ वर्षों से उसकी पतोहू यहां पर कम मायके पर ज्यादा रहती थी और संदिग्ध लोगों का आना जाना भी लगा हुआ था। घटना को लेकर आसपास के लोगों में दबी जुबान कई बातें सुनी जा रही थी। इस बीच स्थानीय पुलिस के मौके पर ना पहुंचने के कारण लोगों में नाराजगी देखी गई।

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