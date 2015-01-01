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हादसा:सड़क हादसे में युवक की गई जान

जहानाबाद3 घंटे पहले
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परसविगहा थाना क्षेत्र के धानाडिहरी निवासी कामेश्वर राम की गुरुवार को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वह इलाके का प्रसिद्ध मिठाई कारीगर माना जाता था। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार कामेश्वर राम गांव के अरविंद रावत के साथ बुधवार की शाम टेंपो से भगवानगंज थाना के खरौना में गांव गया था। इस दौरान वापसी में वह खरौना के महावीर चौक के पास वह टेंपो से गिर गिर पड़ा।

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