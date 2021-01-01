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अष्टयाम पर विमर्श:बसंत पंचमी पर अखंड अष्टयाम पर विमर्श

गड़खाएक घंटा पहले
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गड़खा प्रखंड के कसीना गांव स्थित गोपी बाबा के मठ पर 15 फरवरी से बसंत पंचमी पर 24 घंटे का अखंड अष्टयाम को लेकर ग्रामीणों ने बैठक किया। मुखिया प्रत्याशी वीरेंद्र राय संवेदक दीपक कुमार राजदेव राय शिलानाथ राय नागा राय गणेश राय राजनाथ राय समेत ग्रामीणों ने बताया कि प्रत्येक साल सरस्वती पूजा से 1 दिन पूर्व अखंड अष्टयाम प्रारंभ होती है तथा सरस्वती पूजा के दिन समापन होती है।

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