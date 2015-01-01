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जांच शिविर लगेगा:पिरौना में नि:शुल्क आंख जांच शिविर लगेगा

गड़खा3 घंटे पहले
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महर्षि श्रीधर बाबा नयन ज्योति अस्पताल सराय बक्स द्वारा शुक्रवार को गड़खा प्रखंड के पीरौना में फ्री आंख जांच शिविर लगाया जाएगा। जिसमें आंखों से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों का फ्री में जांच कर और दवा भी दिया जाएगा। संस्थापक संत श्रीधर बाबा के शिष्य मुरारी स्वामी ने बताया कि शिविर में चयनित मोतियाबिंद के मरीजों का अस्पताल परिसर में 11 नवंबर को लेंस लगाकर मोतियाबिंद का नि:शुल्क ऑपरेशन किया जाएगा।

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