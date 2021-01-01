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सख्ती:कालाबाजारी को ले डीलर पर हो सकती है कार्रवाई

गुरारूएक घंटा पहले
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  • अनाज के कालाबाजारी की टीम ने की जांच

टिकारी एसडीएम करिश्मा के निर्देश पर रविवार को अधिकारियों की तीन सदस्यीय टीम ने गुरारू प्रखंड के बथानी गांव में सरकारी अनाज की कालाबाजारी मामले की जांच की। जांच टीम में गुरारू के पंचायती राज पदाधिकारी हरेंद्र चौधरी, एमओ मनोज कुमार व टिकारी एमओ सिद्धनाथ पासवान शामिल हुए।

रविवार को ही मामले की जांच रिपोर्ट एसडीएम को सौंप दी गई है। एसडीएम ने कहा कि जांच रिपोर्ट मिल चुकी है। बताया जा रहा है कि इस मामले में डीलर पर कार्रवाई लगभग तय मानी जा रही है। सरकारी अनाज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए डीलर ने किसी भी पदाधिकारी से अनुमति नहीं ली थी। जांच में यह खुलासा हुआ है। ज्ञात हो कि ग्रामीणों ने शनिवार को डीलर हरि पासवान पर गरीबों को बांटने वाली सरकारी अनाज को बाजार में कालाबाजारी करने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा मचाया था। साथ ही ट्रैक्टर से जा रहे अनाज को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। हालांकि डीलर ने कालाबाजारी की बात से अभी भी इंकार किया है।

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