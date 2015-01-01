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पहल:सीएम राहत कोष से पीड़ित परिवार को मदद दिलाने का होगा प्रयास : विधायक

गुरारू3 घंटे पहले
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बीजेपी के निवर्तमान विधायक राजीव नंदन दांगी शनिवार को गुरारू प्रखंड के मथुरापुर डीह गांव जाकर पीड़ित परिवार से मिले। इस दौरान उन्होंने सड़क दुर्घटना में मिश्रा परिवार के पांच लोगों की मौत पर दुःख जताया। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष से पीड़ित परिवार को मदद दिलाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आचार संहिता खत्म होने के बाद इस मामले में मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। विधायक ने अपने स्तर से भी मदद देने का आश्वासन दिया। ज्ञात हो कि सोमवार की सुबह धनबाद के पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में सुवेश मिश्रा सहित उनके बेट - बहू व पोते - पोतियां की मौत हो गई थी। इस मौके पर विधायक के साथ बीजेपी के प्रखंड अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल, अभय कुमार सिंह, कुमार अजीत सिंह, जटा शंकर सिंह, धर्मेंद्र कुमार, बिट्ठल यादव, रामयतन यादव, सहित कई लोग मौजूद रहे।

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