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खेल:फुटबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में परैया व गया टीम के बीच रोमांचक मुकाबला

गुरारू5 घंटे पहले
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  • विधायक ने टूर्नामेंट का किया उद्घाटन, हुसैन क्लब गया की टीम बनी विजेता

आजाद हिंद क्लब शंकरबिगहा द्वारा आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच रविवार को परैया के केएफसी जमालपुर एवं हुसैन क्लब मानपुर, गया के बीच खेला गया। दोनों टीम के बीच कड़ा व रोमांचक मुकाबला हुआ। मैच के अंतिम समय तक दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर सकी।

इसके बाद हार-जीत के लिए पेनॉल्टी किक का सहारा लिया गया। पेनल्टी किक के दौरान भी मैच में रोमांच बना रहा। दोनों को 4-4 किक लगाने का मौका दिया गया। जिसमें से दोनों टीमें तीन-तीन गोल कर एक बार फिर बराबरी पर रही। पेनल्टी किक में भी हार-जीत का फैसला नहीं होने पर टॉस का सहारा लिया गया।

इसमें हुसैन क्लब मानपुर गया की टीम भाग्यशाली रही। टॉस जीतकर गया की टीम विनर बन गई। परैया की टीम को पराजय का मुंह देखना पड़ा। गुरारू के शंकरबिगहा खेल मैदान में फूटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है।फूटबॉल टूर्नामेंट के आयोजन में मुख्य भूमिका निभाने वाले जदयू के जिला उपाध्यक्ष शंभू सिंह ने कहा कि टूर्नामेंट में कुल 12 टीमें शामिल है।इस मौके पर गुरुआ विधानसभा के राजद विधायक विनय कुमार यादव ने किक मारकर फूटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया।

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