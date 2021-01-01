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दुखद:जिले में हत्या, आत्महत्या व सड़क हादसे ने छीन ली पांच जिंदगियां

गुरारूएक घंटा पहले
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  • गुरारू और बाराचट्टी में रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में तीन की गई जान, कोंच में नवविवाहिता की हत्या
  • विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई घटनाओं में पांच लोगों की मौत, परिजनों में मातम

हादसा- एकः ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर के बाद बाइक सवार कारोबारी की मौत, दो महीने पहले ही हुई थी शादी

गुरारू बाजार के जागीर मुहल्ले के रहने वाले 24 वर्षीय युवा व्यवसायी अभिषेक उर्फ कल्लू की शनिवार की देर रात सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना में एक अन्य युवक नंदू शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक मृतक का ममेरा ससुर बताया जा रहा है। कड़ाके की ठंड में अभिषेक गुरारू से अपने ममेरे ससुर को पहुंचाने बरमा गांव जा रहा था।

घर से मात्र एक किलोमीटर की दूरी तय ही हुआ था, कि बहेरा गांव के कब्रिस्तान के समीप उसकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर खड़ी एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से दोनों को गुरारू पीएचसी लाया गया।

पीएचसी से गया जाने के क्रम में ही घायल युवक अभिषेक ने दम तोड़ दिया। अभिषेक की शादी दो महीने पहले 30 नवंबर को हुई थी। मां कुंती देवी गुड़रु पंचायत के वार्ड 13 की वार्ड सदस्य है। पिता रमेश चंद्रवंशी का गुरारू बाजार में ही खाद का दुकान है। पिता का पूरा कारोबार अभिषेक ही संभालता था। दो भाइयों में वह बड़ा था।

हादसा- दोः सड़क से उतरी स्विफट डिजायर कार ने युवक को 100 मीटर तक घसीटा, हुई मौत

बाराचट्टी थाना क्षेत्र के तेतरिया गांव के समीप जीटी रोड पर सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह को तेतरिया गांव निवासी 35 वर्षीय कुंदन चौधरी पिता कुलेश्वर चौधरी मुंह धो रहा था। इसी दौरान डोभी की ओर से आ रही एक स्विफ्ट डिजायर वाहन जीटी रोड से उतर गई और कुंदन को टक्कर मार दी।

हादसे के दौरान युवक वाहन में फंसा और करीब एक सौ मीटर की दूरी तक घसीटता रहा। इस बीच स्विफट डिजायर का चालक वाहन को भगा ले जाने में सफल रहा। इसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल को तुरंत बाराचट्टी स्वास्थ्य केन्द्र ले गए। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के दौरान ही कुंदन ने दम तोड़ दिया। ग्रामीणों ने बताया कि कुंदन ताड़ी लगाकर घर के परिवार का भरणपोषण करता था। उसकी एक लड़की एवं दो लड़के है।

हत्या- दहेज के लिए नवविवाहिता को पीट-पीटकर मार डाला, शव को जलाया, केस दर्ज
कोंच थाना क्षेत्र के देवरा गांव में दहेज की खातिर नवविवाहिता की पीट-पीटकर हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया है। हत्या की घटना के बाद शव को भी जला दिया गया। मामले को लेकर मृतका के परिजनों ने कोंच थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें कहा है कि देवरा गांव के रहने वाले कमलेश यादव के पुत्र चंचल यादव उर्फ चंदन की शादी डेढ़ साल पहले काको थाना क्षेत्र के ओलीया चक की खुशबू कुमारी के साथ हुआ था।

आए दिन लड़के वाले दहेज के लिए हमेशा लड़की के परिजनों को फोन किया करते थे। साथ ही लड़की के साथ मारपीट भी की जाती थी। रविवार की सुबह देवरा गांव के किसी व्यक्ति ने लड़की के परिजनों को सूचना दी कि आपकी बेटी की मौत हो गई है और परिजन शव को जला दिया हैं। इसके बाद लड़की के माता, भाई एवं अन्य परिजन गांव पहुंचे तो मामला सही पाया। परिजन थाना पहुंचे और शिकायत की।

आत्महत्या- शादी के 15 साल बाद पिता नहीं बना था युवक, लोगों के ताने से उबकर फांसी लगा की खुदकुशी
बुनियादगंज थाना अंतर्गत उसरी पंचायत के शेखा बिगहा स्थित हनुमान बगईचा में शनिवार की देर रात एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बगीचे में पेड़ पर फंदे से लटक इस तरह की घटना की। अहले सुबह सूचना के बाद बुनियादगंज थाना की पुलिस मौके पर पहुंची।

मृतक की पहचान स्थानीय शिवा राउत के 35 वर्षीय पुत्र अनिल राउत के रूप में की गई है। मृतक रंगाई-पोताई का काम करता था। बुनियादगंज पुलिस की मानें, तो मृतक की शादी लगभग 15-16 साल पहले हुई थी। इतने साल बाद भी वह पिता नहीं बन सका था। निसंतान रहने के बीच लोग उसे ताने दिया करते थे, जिससे वह काफी अवसाद में रहने लगा था। ताने को लेकर ही उसने इस तरह से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली।

अनियंत्रित ट्रैक्टर पलटा, चालक की मौके पर ही मौत
चंदौती थाना अंतर्गत छठु बाग में ट्रैक्टर के पलटने सेे उसके चालक की मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद चंदौती थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। इस संबंध में चंदौती थानाध्यक्ष मोहन कुमार सिंह ने बताया कि छठु बाग स्थित मुख्य रोड से ट्रैक्टर जा रहा था। इसी बीच अचानक वाहन अनियंत्रित हुआ और पलट गया।

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