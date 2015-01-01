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बरामद:नेपाल से भटकी महिला को किया बरामद

गुरुआ3 घंटे पहले
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बाजार में नेपाल की एक महिला लावारिश स्थिति में घूम रही थी। सुबह से लेकर शाम तक एक ही मुहल्ले में महिला को घूमते देखकर आसपास के लोगों ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। स्थानीय पुलिस दलबदल के साथ पहुंच कर नेपाल से भटककर पहुंची महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि उक्त महिला लाॅकडाउन के दौरान काफी दिनों से रोजगार नहीं मिलने के कारण अपने घर से रोजगार के लिए चली थी इसी बीच भटककर यहां पहुंच गईं थी। थानाध्यक्ष दिवाकर कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि भटकी हुई महिला बोली कि वह रोजगार की तलाश में है। उसे उसकी मांग पर गया रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया गया।

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