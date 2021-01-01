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हादसा:खलिहान में लगी भीषण आग, लाखों की क्षति

गुरुआएक घंटा पहले
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गुरूआ थाना क्षेत्र के मंडा पंचायत के भरौंधा गांव के किसान गया सिंह एवं विनय सिंह के खलिहान में आग लगने से करीब नौ एकड़ की धान एवं नेवारी जल गए। आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों ने पहुंचकर चापाकल एवं समरसेबुल के सहारे आग को बुझाने की कोशिश की, किन्तु इसकी लपट काफी तेज हो चुकी थी।

इसके बीच ग्रामीणों ने इस घटना की जानकारी थानाध्यक्ष दिवाकर कुमार विश्वकर्मा को दिया। थानाध्यक्ष ने तुरंत अग्निशामक वाहन को भेजकर आग पर काबू पाया। पीड़ित किसान संजीत सिंह ने बताया कि आग कैसे लगी, हमलोंगो को अभी तक पता नही चला है।

पूरा परिवार भाई के इलाज के लिए मेडिकल में था। खलिहान में आग शरारती तत्व के लोंगो ने लगाई है। मानववादी मोर्चा के संरक्षक व बसपा के प्रभारी राघवेंद्र नारायण यादव ने आगलगी की घटना पर दुख जताते हुए प्रशासन से मुआवजा देने की मांग की है।

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