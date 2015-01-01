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सम्मान:रिटायर्ड प्राचार्य को संघ करेगा सम्मानित

गुरुआ3 घंटे पहले
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प्रखंड के अखिल भारतीय क्षत्रिय दांगी संघ के द्वारा 8 नवंबर को भूरहा गली में एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है। अभिनंदन समारोह में सेवानिवृत्त प्राचार्य व दांगी सहायता कोष के अध्यक्ष राजकुमार प्रसाद सिंह को सम्मानित किया जाएगा। यह जानकारी अखिल भारतीय क्षत्रिय दांगी संघ के अध्यक्ष सत्येंद्र प्रसाद दांगी ने दी है।

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