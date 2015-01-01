पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

चोरी:ससुराल आए युवक की बाइक ले उड़े चोर

गुरुआ3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

थाना क्षेत्र में चोरी की घटना निरंतर बढ़ रही है। इधर एक सप्ताह में चोरी की तीसरी घटना से सनसनी फैल गई है। बीते शाम डोभी के पप्पू कुमार दास अपने ससुराल बरमा पंचायत के रामा विगहा गांव में मुकेश दास के घर आया था। उसकी स्प्लेंडर प्रो बाइक घनश्याम मार्केट स्थित पीएनबी के एटीएम के सामने से अज्ञात चोरों ने चोरी कर फरार हो गया है। चोरी गई बाइक बीआर 02 आर 4663 है। पीड़ित युवक पप्पू कुमार दास डोभी थाना क्षेत्र के घिरसिंडी कला गांव का है। आसपास के दुकान में सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी खंगाला गया लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इस घटना को लेकर पीड़ित युवक ने स्थानीय पुलिस को लिखित आवेदन दिया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें