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विरोध:गलत ऑपरेशन करने के बाद परिजनों ने किया प्रदर्शन

गुठनी32 मिनट पहले
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गुठनी के एक निजी अस्पताल में गलत ऑपरेशन हो जाने और उसके बाद मरीज की स्थिति बिगड़ने के खिलाफ मरीज के परिजनों ने गुरुवार को संबंधित अस्पताल में रोगी को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। गुरुवार को परिजन रोगी के साथ गुठनी चौराहा स्थित निजी अस्पताल डॉ वीएस चौहान क्लीनिक पहुंचे और प्रदर्शन करने लगे। परिजनों ने क्षेत्रीय विधायक सत्यदेव राम को भी घटना की जानकारी दी। विधायक और थानाध्यक्ष ने मरीज की हालत देखी व परिजनों से बात की। असांव थानाक्षेत्र के डेहुरा गांव निवासी मरीज मनबोध पटेल के पिता हीरालाल पटेल ने बताया कि 23 नवंबर को बेटे का एपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया गया था। डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन कर दिया। मरीज की स्थिति बिगड़ने लगी तो गोरखपुर मानसी अस्पताल में दिखाया गया। उन्होंने डॉ वीएस चौहान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थानाध्यक्ष को आवेदन दिया है।

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