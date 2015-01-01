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जागरूक किया:जैविक खाद का उपयोग कर खेती करने से अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं सभी किसान

गुठनी2 दिन पहले
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  • किसान चौपाल लगा कर किसानों को दी गई आधुनिक और उन्नत किस्म की खेती की जानकारी

गुठनी थाना क्षेत्र के गुठनी पश्चिमी पंचायत के सरया गांव में मंगलवार को प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी दीनानाथ राम के नेतृत्व में किसान चौपाल लगाकर किसानों को फसल अवशेष के प्रबन्ध वह जिरोटीलेज मशीन से गेहूं की बुआई के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी। साथ ही बागवानी योजना, सूक्ष्म सिचाई योजना अन्तर्गत ड्रिप और स्पिकलर सिंचाई तथा मशरूम कैरेट, मलचिंग के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। आत्मा के बीटीएम कृष्णा नंद सिंह ने किसान रजिस्ट्रेशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, फसल सहायता योजना, बाढ़ इनपुट सब्सिडी, कृषि यांत्रिकीकरण, मिट्टी जाच, आत्मा योजना में किसान पाठशाला, किसान परिभ्रमण, प्रशिक्षण, पुरस्कार, कृषक हित समूह, महिला खाद्य सुरक्षा समूह, कृषक उत्पादक संगठन आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दिऐ। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि डॉ मुकूल वर्मा, कृषि समन्वयक अरविन्द कुशवाहा, रंजन प्रसाद, मदन सिह, अखिलेश मिश्रा, निलेश कुमार पाण्डेय, सुनिल कुमार, मुस्तकीम अंसारी, मनोज रंजन, श्रीराम प्रसाद सहित दर्जनों किसान उपस्थित थे।
किसान चौपाल में उमड़े ग्रामीण
रघुनाथपुर| रघुनाथपुर पंचायत में मंगलवार को बीएओ सह प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी श्रीधर पांडेय के नेतृत्व में किसान चौपाल में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पांडेय ने बताया कि प्रधान मंत्री सम्मान निधि योजना, कृषि इनपुट अनुदान योजना, जीरो टीलेज फसल अवशेष की खेती, धान अधिप्राप्ति केवल किसान पंजीकरण के माध्यम बिक्री, जैविक खेती पर प्रकाश डाला गया। सभी योजनाओं पर किसानों को वृहद रूप से चर्चा किया गया। मौके पर समन्यवक अगस्त प्रताप सिंह, किसान सलाहकार ओम प्रकाश चौरसिया, नवीन पाण्डेय संघ प्रवक्ता, मुखिया पति राज किशोर यादव, मनोज चौरसिया, विजय कुमार पांडेय आदि सैकडों ग्रामीण मौजूद रहे।

किसान चौपाल में उन्नत खेती के बताए गए टिप्स

दरौंदा | प्रखंड की कोडा़री कला पंचायत के दवन-छपरा गांव स्थित किसान भवन के परिसर में मंगलवार को किसान चौपाल का आयोजन किया गया। जिसमें पंचायत के सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष किसानों ने भाग लिया। सहायक अनुसंधान पदाधिकारी अशोक कुमार सिंह ने किसानों को सरकार के द्वारा दी जा रही सभी प्रकार की कृषि योजना की जानकारी दी। उन्होंने किसानों बताया कि सरकार के द्वारा लागू इन योजनाओं के लाभ से आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। कृषि समन्वयक महेश कुमार पांडे ने किसानों को जीरो टीलेज के माध्यम से खरीफ की बुआई करने की सलाह दी और उससे होने वाले लाभ के बारे में बताया। कहा कि इस विधि से खेती करने पर सूखे की स्थिति में भी फसल का उत्पादन अच्छा होता है। किसानों को जल संरक्षण करने के तरीके बताये गये। कहा कि आज भूमि जल का लगातार कमी होने से कृषि कार्य काफी प्रभावित हो रहा है। यदि बरसात के पानी को संरक्षित करें तो सूखा से राहत मिलेगी। प्रखंड उद्यान पदाधिकारी श्रीराम सुमन के द्वारा किसानों को बीज उपचार के तरीके बताए गए। कहा कि अच्छी पैदावार तभी होगी जब बिचड़ा स्वस्थ्य रहेगा। इस अवसर पर एटीएम शरद सिंह, किसान सहलाकर संजय कुमार सिंह, अरविंद, रवि सिंह, राजकिशोर थे।

आंदर के खेमराज पड़री गांव में दी गई जानकारी

आंदर | आंदर प्रखंड के भवराजपुर पंचायत के खेमराज पड़री गांव में मंगलवार को किसान चौपाल का आयोजन कर किसानों को उन्नत कृषि के साथ केंद्र व राज्य सरकार की कृषि संबंधित योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूक किया गया।किसानों के बीच कृषि समन्वयक रामजन्म गुप्ता जन जीवन हरियाली एवं सूक्ष्म सिंचाई विस्तार पूर्वक जानकारी दिए। इस दौरान प्रखंड उद्यान पदाधिकारी अखिलेश कुमार वर्णवाल तथा कृषि समन्वयक चंदन कुमार राम,अभिषेक यादव, चंदन कुमार गुप्ता ने चौपाल के माध्यम से किसानों को कृषि, उद्यान योजना, खेती-बाड़ी योजना, किसान रजिस्ट्रेशन,कृषि यांत्रिकरण,मुख्यमंत्री सिंचाई योजना, कृषक समूह का गठन आदि विषयों पर जानकारी दी।मौके पर कृषि समन्वयक चंदन कुमार राम ने कहां की रबी सीजन के लिए सभी तरह के बीज प्रखंड कृषि विभाग द्वारा अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसकी अनुदान की राशि किसानों के खाते में सीधे भेजी जाएगी। बैठक में चन्दन कुमार गुप्ता,बीचु यादव,प्रेम सागर सिंह के साथ ग्रामीण किसान मौजूद थे।

गायघाट के महमूदपुर में किसान चौपाल का हुआ आयोजन

हसनपुरा | प्रखंड क्षेत्र के गायघाट पंचायत के महमूदपुर में मंगलवार को कृषि विभाग के आत्मा के सौजन्य से किसान चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रखंड उद्यान पदाधिकारी द्वारा उद्यान से संबंधित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। जिसमें प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना, सामूहिक नलकूप योजना, बागवानी एवं सब्जी उत्पादन और मशरूम की खेती से संबंधित जानकारी दी गई। वही इस दौरान कृषि समन्वयक सोनू कुमार ने कृषि विभाग की योजनाओं मुख्यमंत्री तीव्र बीज विकास योजना, कृषि यंत्रीकरण, कृषि इनपुट 2020, स्वायल हेल्थ कार्ड, फसल अवशेष प्रबंधन, जल जीवन हरियाली आदि का विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही उपस्थित सहायक तकनीकी प्रबंधक रजनीश बैठा के द्वारा आत्मा से संबंधित योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। जिसमें समूह गठन, कृषि हित समूह, महिला खाद्य सुरक्षा समूह, एफपीओ किसान पुरस्कार योजना, किसान प्रशिक्षण, कृषक गोष्ठ, कृषि अधिनियम बिल के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मौके पर किसान सलाहकार रामेश्वर यादव, कौशल किशोर कुशवाहा, गुड्डू उपाध्याय, संतोष राम आदि दर्जनों किसान उपस्थित थे।

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