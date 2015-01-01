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लूट:गुठनी में सीएसपी संचालक को गोली मारकर बाइकसवार बदमाशों ने लूटे डेढ़ लाख रुपए

गुठनी4 घंटे पहले
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  • एसबीआई मेन शाखा से रुपए निकाल कर जा रहे थे सीएसपी, भठही गांव के पास चार बदमाशों ने रोका

गुरुवार की दोपहर गुठनी के पड़री पंचायत के पैक्स अध्यक्ष श्रीकृष्ण यादव के पुत्र सह एसबीआई सीएसपी धनौती के संचालक ओमप्रकाश यादव से गोली मारकर अपराधियों ने डेढ़ लाख रुपया लूट लिए। घटना गुठनी मैरवा (राम-जानकी) मुख्य मार्ग पर भठही गांव के समीप गुरुवार दोपहर की है। घटना उस समय हुई जब सीएसपी संचालक मैरवा एसबीआई के मेन ब्रांच से पैसा निकाल कर अपने सीएसपी ले जा रहे थे। गंभीर रूप से घायलावस्था में सीएसपी संचालक ने बताया कि गुरुवार दोपहर मैरवा स्थित एसबीआई की मुख्य शाखा से रुपए लेकर धनौती सीएसपी के लिए निकला था।

मैरवा से आसानी से बभनौली गांव पार कर भठही गांव के समीप पहुंचा था कि पीछे से दो अपाची बाइक पर चार नकाबपोश बदमाश आए। उनमें से एक बाइक पर सवार दो लोग आगे से घेर कर खड़े हो गए और दूसरी बाइक पर पहुंचे दो लोगों ने रुपए से भरा बैग छीन लिया। अपराधियों द्वारा घिरे जाने के क्रम में बैग देने की आना-कानी करने पर इनलोंगों ने पिस्टल निकाल कर गोली मार दी। गोली लगते वह वहीं गिर गया। अपराधी कैश भरा बैग लेकर मैरवा की तरफ फरार हो गये।

आसपास के ग्रामीणों ने पहुंचाया अस्पताल
गोली की आवाज पर अगल-बगल से ग्रामीण पहुंचे और सीएसपी संचालक को रेफरल अस्पताल मैरवा में दाखिला कराया। तबतक परिजन भी पहुंच गए। मैरवा रेफरल अस्पताल के चिकित्सकों ने घायल सीएसपी संचालक ओमप्रकाश यादव की स्थिति गंभीर देखते हुए सीवान सदर रेफर कर दिया। घटना की जानकारी होते ही ओमप्रकाश के घर धनौती में कोहराम मच गया और उसकी पत्नी उषा देवी की भी हालत खराब हो गई। परिजन उषा को लेकर मैरवा अस्पताल चले गये तो उसकी आठ वर्षीय बच्ची रोते चिल्लाते मुख्य सड़क तक आ गयी जिसे अगल बगल के लोगों ने संभाला। इस तरह की घटना से पूरे गांव मंें हड़कंप मच गया।

दो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, अपराधियों को गिरफ्तार करने के छापेमारी शुरू

भगवानपुर हाट| थाना क्षेत्र के कौड़िया वैश्य टोली गांव के सीएसपी संचालक अखिलेश सिंह पर अपराधियों द्वारा गोली मारने के मामले में पीड़ित के आवेदन पर पुलिस ने अज्ञात दो अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन कर है। सीएसपी संचालन पर हुई गोलीबारी के मामले में गुरुवार को महाराजगंज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पुल्सक कुमार ने घटनास्थल का दौरा कर मामले का जायजा लिया। इस संबंध में थानाध्यक्ष विपिन कुमार ने बताया कि मामले की उद्भेदन के लिए पुलिस लगातार छानबीन कर रही है।

इलाज कराने जा रहे देवर-भाभी से पिस्टल के बल पर 50 हजार और मोबाइल की लूट

फतेहपुर बाइपास रोड पर तीन अपराधियों ने देवर व भाभी से पिस्टल के बल पर 50 हजार नगद सहित मोबाइल लूट लिए। यह घटना उस समय हुई जब ये लोग पटना इलाज कराने जाने के लिए बस पकड़ने जा रहे थे। इस मामले में शहर के पालनगर निवासी गीता सिंह ने नगर थाने आवेदन में दिया है। उसने कहा है कि बस पकड़ने बबुनिया मोड जा रहे थे कि देवर पर पिस्टल तान कर अपराधियों ने बैग छीन लिया। इसमें इलाज के लिए ले जा रहे पचास हजार रुपए ,मोबाइल सहित अन्य सामान था। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है।

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